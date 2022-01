AMLO: 'Yo tengo testamento político'

Por la naturaleza estresante de su trabajo, los antecedentes de infarto y la hipertensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un “testamento político” y que dejará como herencia el combate a la corrupción y la atención prioritaria a los pobres, en caso de perder la vida.

En un mensaje en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que no será necesario usar el “testamento político”, ya que “hay Presidente” para consumar la cuarta transformación de la vida pública.

López Obrador grabó el mensaje luego de convalecer y pasar la noche en el Hospital Central Militar donde el viernes 21 de enero se le practicó un cateterismo cardíaco.

El Presidente dijo que no puede actuar de manera irresponsable y dejar al país sin gobernabilidad, y que ya están sentadas las bases de la cuarta transformación

"Yo tengo testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo testamento para eso. Afortunadamente no va, creo no va a necesitarse, y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho, porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes", indicó.

El mandatario federal afirmó que se encuentra bien de salud, que los doctores ya lo dieron de alta, y que habrá Presidente para consumar la transformación del país.

Indicó que cuenta con la autorización del equipo médico y con la salud necesaria para regresar a las giras de fin de semana.

"Tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo, entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo, y que hay Presidente para un tiempo, el necesario, el indispensable, el básico para llevar a cabo los cambios, la transformación", señaló.

Confió que en la segunda mitad de su sexenio tendrá salud para entregar la banda presidencial en 2024.

"Nos falta un tramo hasta septiembre de 2024 si así lo dispone o lo sigue disponiendo el creador, la ciencia, la naturaleza. Entonces tenemos que entregar la banda presidencial a finales de septiembre, y concluir lo que tenemos todavía en proceso", expuso.

En el video reveló que hace dos semanas se sometió a un chequeo de rutina —que se practica cada seis meses—, y que tras los resultados se decidió programar la cirugía, pero su segundo contagio de COVID-19 se retrasó la intervención.

"Hace ocho años me dio un infarto, y desde entonces periódicamente estoy checándome, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días. Y fui al hospital hace 15 días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos, decidieron que debía hacer un cateterismo".

MAAZ