Claudia Sheinbaum aseguró que no hay aumento a la tarifa del agua en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este año, como en los tres anteriores, no se aplicarán aumentos en la tarifa del agua en la Ciudad de México y que el límite de consumo de 60 mil litros tiene como objetivo evitar el desperdicio de agua.

Asimismo, detalló que todos los ingresos que se obtienen son destinados a obras e infraestructura para acercar derechos como el agua y educación a los habitantes de la ciudad.

“Yo creo que es algo muy importante que se aclare: no han subido las tarifas del agua, no han subido, eso sí es muy importante que lo conozca toda la ciudadanía; lo que se está aplicando es algo que hubo desde el 2020, que es un incremento en ciertos lugares para evitar el desperdicio del agua, pero fue desde hace tres años; entonces, no hay ningún incremento en las tarifas del agua, eso es muy, muy importante que todos lo sepan”, expresó.

Sheinbaum responde a la oposición

Tras el reclamo de la oposición por un cobro adicional en el abasto de agua potable en 165 colonias, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, les recordó que ellos avalaron este planteamiento.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina precisó que este cobro se aplica desde 2020 y se hace a aquellos usuarios que gastan el agua en el riesgo de sus jardines.

"Me extraña, porque ellos votaron, no ahora, pero esto está desde 2020 y ellos votaron en su momento la Ley de Ingresos, Código financiero. Esto viene de antes y ellos votaron en su momento a favor de ello.

"¿Qué estamos haciendo? La época de mayor estiaje en la ciudad es la época de secas (...) hay muchas casas que tienen jardines y riegan el agua, con agua potable, entonces particularmente a esas zonas donde hay casas con jardines muy muy grandes, lo que hacemos es un incentivo para que dejen de usar el agua para riego", dijo.

Sigue leyendo:

"No se prohíbe": Claudia Sheinbaum asegura que garantizará el acceso al agua potable en CDMX

"Me extraña, ellos votaron en su momento a favor": Sheinbaum responde a la oposición tras reclamo en el cobro de agua

Qué es Ciudad Solar: el ambicioso proyecto energético de Claudia Sheinbaum para CDMX