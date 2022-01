"No se prohíbe": Claudia Sheinbaum asegura que garantizará el acceso al agua potable en CDMX

Tras dar a conocer este viernes que iniciará una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar el suministro del líquido la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum aseguró que le extraña que la oposición le reclame sobre el cobro por el uso excesivo del agua potable en 165 colonias de la Ciudad, cuando en su momento ellos apoyaron esta iniciativa.

"Me extraña, porque ellos votaron, no ahora, pero esto está desde 2020 y ellos votaron en su momento la Ley de Ingresos, Código financiero. Esto viene de antes y ellos votaron en su momento a favor de ello", declaró en conferencia de prensa la mandataria, en donde además señaló que este cobro se aplica desde 2020 y se hace a aquellos usuarios que gastan el agua en el riesgo de sus jardines.

Este sábado, y como respuesta a la polémica que se ha generado desde la oposición en torno al tema, Sheinbaum destacó en un mensaje difundido en sus redes sociales que "el agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla," por lo que no se prohíbe el vital líquido sino que se cobra un poco más por su uso excesivo, enfatizó la mandataria.

Es falso que la medida tiene tintes políticos: Sheinbaum

Desde 2020 se aprobó en el código financiero de la cdmx cobrar 35% más al excesivo uso de agua. FOTO: Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno de la CDMX también aseguró en su mensaje que "es falso lo que están diciendo algunos, que tiene tintes políticos" y recordó que la iniciativa tiene como objetivo que se distribuya mejor el agua en la capital del país.

"Con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero por la gran mayoría de los diputad@s cobrar 35% más al excesivo uso de agua por ejemplo para riego de jardines en algunas colonias", recordó la mandataria desde su cuenta de Twitter.

Además hizo hincapié en que el acceso al agua potable es un derecho humano para todos: "Tod@s estarán de acuerdo que no es justo que mientras algunos no tienen agua, otros la desperdicien. No se prohíbe pero se cobra un poco más. El objetivo es distribuir mejor. Este será el tercer año que se aplica Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla", escribió en su post.

SIGUE LEYENDO:

"Me extraña, ellos votaron en su momento a favor": Sheinbaum responde a la oposición tras reclamo en el cobro de agua

EN VIVO: Claudia Sheinbaum devela estatuas de "Mujeres Ilustres" en el Paseo de la Reforma

Claudia Sheinbaum: ¿Dónde cursó sus estudios la jefa de Gobierno?