EN VIVO: Claudia Sheinbaum devela estatuas de "Mujeres Ilustres" en el Paseo de la Reforma

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este sábado la ceremonia de inauguración de las estatuas de tres "Mujeres Ilustres" de la historia de México, las cuales han sido instaladas en el emblemático Paseo de la Reforma; se trata de Carmen Serdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez Chávez , Matilde Montoya Lafragua y Sara Pérez Romero.

Estas esculturas formarán parte del que ahora se denomina Paseo de las Heroínas, el cual es una reivindicación para rescatar y valorar el papel de las mujeres en la historia de nuestro país como luchadoras, ingenieras, médicas y escritoras, declaró en octubre pasado Claudia Sheinbaum.

"Estamos aquí para reconocer la trayectoria de mujeres excepcionales", aseguró esta mañana la secretaria de Salus capitalina, Oliva López Arellano, durante la ceremonia de desvelación de las estatuas en la icónica avenida de la CDMX, la cual ya no solo contará con esculturas de hombres ilustres, sino ahora también de 13 mujeres ilustres que en distintos momentos de la historia nacional marcaron a nuestra nación.

Un reconocimiento a las heroínas que formaron la patria: Sheinbaum

Las estatuas han sido inauguradas en el Paseo de la Reforma de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, declaró, durante la ceremonia de inauguración, que las esculturas son un reconocimiento a todas aquellas mujeres ilustres que formaron parte de la historia de nuestro país:

"Cuando uno piensa, como Jefa de Gobierno, uno de los legados que puede uno dejar, este es un legado que dejamos al pueblo de México. Paseo de la Reforma es una avenida que en realidad fue diseñada por el Segundo Imperio, y fue nombrada Paseo de la Reforma en honor a los liberales del siglo XIX y de todos aquellos que lucharon en contra de la invasión francesa. Pensamos que era fundamental que en esta Avenida se reconociera a las heroínas que formaron la patria, y dejaron un legado en la construcción de la historia de México y de la Ciudad de México", destacó la mandataria.

Son el legado para futuras generaciones

Momento en el que develan una de las estatuas en Paseo de la Reforma. FOTO: Especial

En octubre pasado la Jefa de Gobierno capitalina se refirió a este proyecto como un legado para las próximas generaciones: “Los monumentos, las estatuas y los nombres de las calles son legados que dejamos para futuras generaciones. Son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado, y no puede ser la visión solamente de los hombres, tiene que ser necesariamente incluyente y por eso también de las mujeres", externó la mandataria.

Una de las esculturas a las mujeres ilustres. FOTO: Especial

"El silencio histórico, el no recordar, el no reconocer en que no haya mujeres en Paseo de la Reforma es una violencia que somete y determina un presente, pero también aniquila un futuro; el silencio histórico se vuelve un ancla que invita la complicidad y dificulta el cambio”, agregó Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son las 13 estatuas que serán instaladas en Paseo de la Reforma?

Las 13 esculturas que serán inauguradas en Paseo de la Reforma son: Leona Vicario; María Josefa Ortiz de Domínguez; María Gertrudis Bocanegra; Sor Juana Inés de la Cruz; Margarita Maza; Dolores Jiménez y Muro; Matilde Montoya; Carmen Serdán; Juana Belén Gutiérrez; Agustina Ramírez Heredia, Elvia Carrillo Puerto; Hermila Galindo, Sara Pérez Romero, así como la pieza “Forjadoras Anónimas”, la cual recordará la lucha de todas las mujeres que vivieron en diversos períodos históricos de México.

