Chiapas: Desconocen el paradero de 21 habitantes de Pantelhó; no hay avances de investigación

En Pantelhó, Chiapas, desde hace seis meses se desconoce del paradero de 21 habitantes retenidos por el grupo armado El Machete, y hasta ahora las familias no han obtenido una prueba de vida, ni avances en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del estado.

El 26 de julio de 2021, miembros de El Machete entraron a la cabecera municipal, con el discurso de sacar a los criminales del municipio.

“Pidieron permiso al fiscal de justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez (asesinado un mes después), para entrar a catear las casas y él les autorizó”, cuentan familiares con identidades reservadas. “Entraron a casas que no debían”, saquearon, incendiaron, incluso los acusan de abusos sexuales y violencia física contra mujeres; después iniciaron las retenciones: “Agarraron a personas con las que tenían conflictos personales, no a criminales”. “A mi hermano se lo llevaron cuando estaba con mis tíos”. Los reunieron en el parque para exhibirlos públicamente. Los videos que circularon en redes sociales donde se observan amarrados de pies y manos, “luego se los llevaron a San José Tercero”.

“Nadie podía salir”, dice Enrique, como será llamado para proteger su identidad. El joven defendió a su madre y a su hermana de 14 años de ser violadas por Los Machetes. Pero uno de sus hermanos no corrió con la misma suerte: se lo llevaron junto con sus tíos.

Enrique puso a salvo a su hermana y a su mamá, y se escondió durante tres días en el drenaje. “Tuve que beber agua sucia”. Hasta que escuchó un poco de calma, caminó por el desagüe hasta hallar una salida.

Se escondió durante 10 días más con su familia y luego su madre pidió permiso para que salieran de la ciudad. El permiso fue concedido, pero en el segundo retén detuvieron el vehículo, bajaron a Enrique, lo golpearon y se lo llevaron.

Cuando Enrique despertó vio que Los Machetes estaban reunidos; identificó el lugar como Chixté. Estaban acompañados del sacerdote y mediador del conflicto, Marcelo Pérez Pérez, “también tenían todos los carros que se robaron”.

Los encapuchados pidieron a la familia de Enrique 10 mil pesos a cambio de su vida, monto que su madre reunió en un día y tras su liberación, suplicaron a la Guardia Nacional que les ayudaran a salir del municipio.

Ahora no pueden dormir por las noches. Enrique recuerda que la última llamada de su hermano, “se despidió de mí, me dijo que me cuidara”.

Las familias de los 21 desaparecidos están resguardados en diferentes municipios de los Altos de Chiapas, junto a cientos de personas desplazadas. viven en constante tensión; se sienten perseguidos y vigilados, no tienen trabajo, ni alimentos y las autoridades, dicen, sólo les dan largas.

Hace unos días sostuvieron una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda, pero sólo les explicaron el protocolo que seguirán, pero no hay fecha para iniciar con las investigaciones.

“Se los llevaron injustamente. No entendemos por qué no llaman a declarar al nuevo presidente del concejo, Pedro Cortés. Él sale en los videos de la retención”. Asimismo piden les realicen las pruebas genéticas.

CONCEJO MUNICIPAL

Los familiares cuestionaron las acciones de la Fiscalía de Chiapas, así como de la Secretaría General de Gobierno; y del Congreso local que nombró como autoridades municipales a las personas que participaron en el secuestro.

“Todo esto, pese a que hay elementos para que se tipifiquen otros delitos como daños en propiedad privada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, pues El Machete incendió vehículos, casas, agredió verbal y físicamente a muchas personas, incluso amenazó”, explicó el asesor jurídico de las familias, Humberto Cervantes Culebro. “El MP ha intentado mantener cierta ecuanimidad, pero es momento de que cite a declarar a Pedro Cortés, porque al día de hoy no lo tienen en la carpeta de investigación”, dijo.

Los familiares lamentan que los responsables ahora sean las máximas autoridades en el municipio. “Retienen a personas y se las llevan a San José Tercero. Pasan los días, ahora son autoridades municipales y dicen no saber nada. No hay una sola declaración ni un dicho de estos personajes en las carpetas de investigación”, afirman.

PAL