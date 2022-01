PAN propone pedir certificados de vacunación para ingresar a espectáculos públicos en la CDMX

Gonzalo Espina, legislador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, propuso que las personas que deseen ingresar a establecimientos mercantiles y espectáculos públicos deberán mostrar su certificado de vacunación contra la Covid-19.

Lo anterior, con el propósito de evitar la propagación del virus y con ello salvaguardar la salud de los capitalinos, la cual se ve amenazada por personas que rechazan la aplicación de este antídoto contra el coronavirus.

Por que pidió a la Secretaría de Salud, Instituto de Verificación Administrativa, así como a los 16 alcaldes para que exhorten a los lugares mencionados a solicitar el esquema completo de vacunación.

“La estrategia seguida por las autoridades mexicanas han resultado insuficientes para evitar la propagación del virus, ya que hoy por hoy continúan abiertas las fronteras de nuestro país, permitiendo el ingreso de personas sospechosas de contraer el virus”, señaló.

En CDMX la salud de la población es atendida sin sesgo político, ideológico o económico: Martha Ávila

La propuesta será puesta a consideración de los representantes.

Van por pruebas COVID-19 negativas para ingresar a lugares

En primera instancia, en sesión presencial de la Comisión Permanente, el legislador panista planteó que se presentara una prueba negativa a COVID-19 para entrar a estos lugares públicos.

Dijo que es necesario que las personas que “acuden a dichos espacios cuenten con las inoculaciones necesarias y sobre todo que presenten una prueba negativa de SARS-CoV-2, con al menos 48 horas de haberse realizado”.

No obstante, legisladores de distintos grupos parlamentarios reprobaron esta acción y es que dijeron que esto no garantiza que una persona pueda o no contagiarse de este virus, y tampoco están a favor de medidas coercitivas.

Respaldan reelección de hasta 12 años en el Congreso de la CDMX

Al hacer uso de la voz, el legislador el Partido Verde, Jesús Sesma calificó de “impráctico e innecesario” porque “nos lleva a una imposibilidad en cuanto a las pruebas que existen hoy en día”.

“Nos lleva a un extremo, yo me pregunto si quienes plantean esto si tuvieron a bien presentar una prueba de COVID-19 negativa para llegar hoy al pleno legislativo. No sé si el diputado, Gonzalo Espina se hizo la prueba 48 horas para ingresar y si sí que lo enseñe”, destacó.

Por su parte, la coordinadora de la Asociación Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos, puntualizó que le apuesta más a las campañas de concientización y es que “las pruebas a veces fallan, y en el caso de omicrón no funcionan”.

“Mi padre falleció de Covid-19, hace año y medio, y su prueba salió negativa. Fue una prueba que le aplicamos en un lugar confiable, una prueba PCR, y salió negativo. Nos confiamos, y mi padre falleció de covid porque no lo atendimos a tiempo”, destacó.

Finalmente, Gonzalo Espina dijo que atendería las propuestas de sus compañeros para que sea el esquema de vacunación el que se pida en establecimientos y espectáculos públicos; y aclaró que la próxima sesión lo someterá a consideración del pleno.

