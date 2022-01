EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy miércoles 19 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa Mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde este miércoles sostuvo su encuentro con la prensa para abordar temas prioritarios en la agenda nacional; además, hoy como cada miércoles se presentó el "¿Quién es quién en las mentiras?".

Medios mienten de nuevo sobre inundación en "Dos Bocas"

Elizabeth García Vilchis da su informe sobre el "¿Quién es quién en las mentiras?". FOTO: Especial

Esta mañana en el "¿Quién es quién en las mentiras?", Elizabeth García Vilchis aseguró que la construcción de Dos Bocas, Tabasco, se han contabilizado 5 ocasiones en las que medios de comunicación han "mentido sobre supuestas inundaciones en la construcción de la refinería, uno de los proyectos que más molesta a la oposición."

La semana pasada algunos medios publicaron de nuevo fotografías de una supuesta nueva inundación de la refinería; Rocío Nahle, secretaria de Energía, reaccionó al respecto y publicó una foto desde el sitio para desmentir la información.

Esta semana la diputada "Luisa Gutiérrez Ureña montó una campaña de desinformación desde sus redes sociales, asegurando que AMLO y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hacen negocio vendiendo pruebas Covid-19 en el Aeropuerto de la CDMX", aseguró García Vilchis.

Se han ahorrado mil millones de pesos en casetas: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que "mañana se va a dar el informe sobre seguridad en el país, y siempre se da a conocer cuál es la situación en las casetas. Se han logrado ahorros importantes desde que se echó a andar un plan para que se liberaran estas casetas (de cobro) que estaban tomadas. Había grupos que obtenían ingresos por mantener estas casetas, pero ya eso no sucede y mañana se va a informar, estamos hablando de ahorros de mil de millones de pesos," señaló.

"Es mucho lo que se ahorra al permitir los ingresos en las autopistas, en las casetas, (...) todas las casetas de Nayarit estaban tomadas, en Sonora, Cuernavaca, Hidalgo. Este problema que heredamos ya se resolvió," destacó el mandatario.

AMLO celebra que UNAM va a empezar a analizar regreso a clases presenciales

Respecto al número de alumnos que han regresado a clases en el nivel de educación básica el presidente informó que son más de 18 millones de estudiantes, mientras que suman 187 mil 832 las escuelas abiertas y 259 centros educativos cerrados debido al incremento en los contagios de Covid.

"Si no tienen síntomas (los alumnos) hay que llevarlos a la escuela, en las escuelas se está llevando a cabo un protocolo. Ojalá sigamos participando con las clases presenciales, ya celebro que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance", destacó AMLO.

"Es importante la convivencia (de los niños) eso no se puede sustituir con un aparato (electrónico). Entonces, nosotros tenemos que avanzar, no podemos decir 'el contagio es terrible ahora, y cerremos las escuelas'. Estamos pendientes, no hemos tenido problemas mayores de salud, sobre todo en los niños ni en los adolescentes," refirió López Obrador.

Ratificación de Quirino Ordaz como embajador va bien: AMLO

Respecto a la ratificación de Quirino Ordaz como embajador en España, AMLO indicó: "Va bien, es un proceso pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que en unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte. Claro, nuestros adversarios quieren que se rechace la propuesta pero no, están bien las relaciones (entre ambos países)", indicó.

"Con la reforma eléctrica queremos corregir que no se violen las leyes. Por eso los Oxxos reciben energía eléctrica más barata que los usuarios en el consumo doméstico, las familias que pagan más. (...) Entonces hemos tenido con estas empresas esas diferencias, pero nada grave, de ahí que no creo que haya probelma para que acepten nuestra propuesta y le den el beneplácito a Quirino Ordaz," refirió el presidente.

Un Centro de Integración para todos los programas sociales

El presidente señaló que su Gobierno está trabajando para contar con un Centro de Integración destinado a todos los programas sociales: "Estamos integrando el centro de integración de todos los programas físicamente, va a ser la sucursal del Banco del Bienestar. Entonces, que los servidores de la nación, entre todos ellos se ayuden y que todos sepan de los distintos programas (sociales)," indicó.

