Alumnos son ignorados en estrategia de monitoreo aleatorio en escuelas de Jalisco

Las 45 mil pruebas que adquirió la Secretaría de Educación en Jalisco, se estarán aplicando solamente en el personal educativo, no en alumnos, y la estrategia consiste en la aplicación semanal de 384 pruebas de antígenos cuyos resultados se obtienen de 10 a 20 minutos, en 25 escuelas del área metropolitana y 27 del interior del estado.

Así, la estrategia estará dirigida solamente a los docentes y personal de los planteles más no para los alumnos, debido a que en estos momentos no afecta tanto a los menores, según informó en rueda de prensa Anna Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social.

“En caso de que algún alumno presente síntomas, hay que recordar que el virus ha sido más benévolo con los niños y las niñas, si alguno tiene síntomas está en el protocolo establecido que desde el filtro en casa, debe quedarse y no acudir a la escuela y por supuesto también en los menores de edad, están incluidos en la estrategia Radar Jalisco y con la atención de su pediatra o su profesional de la salud se determinará si es necesario hacer prueba o no; en algunos casos el diagnóstico de estos pequeños se tiene que hacer a través de los padres o a través del diagnóstico clínico porque cuando son muy pequeños, la prueba les puede lastimar”, señaló la funcionaria.

Desde el lunes que se retornó de forma presencial en el sistema de educación básica, no se reportan brotes de contagios aunque sí se reportaron en la plataforma de la Secretaría de Educación el contagio confirmado de 351 docentes en el caso de los menores, este lunes se reportaba que la semana pasada en menores de 14 años los casos fueron de 251 a 452, pero que estos contagios que ocurrieron en vacaciones y no en las escuelas y solamente dos casos de menores que requirieron atención en el Hospital Civil.

Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en Jalisco, señaló que se aplicarán al personal de educación por el personal de salud y serán pruebas de antígeno.

La estrategia consiste en la aplicación semanal de 384 pruebas de antígenos. Foto: Especial

“Un test negativo, no reduce el riesgo a cero, pero la realización de la prueba sí reduce el riesgo de que alguien transmita el virus… es muy importante decir que no se estará haciendo, no es la apertura de pruebas para la población en la general, esta es una estrategia que se estará aplicando solo en el personal de la Secretaría de Educación para ver desde el punto de vista de salud pública epidemiológico, cuál son las condiciones que se encuentran en los diferentes establecimientos educativos”.