Imponen vacuna contra COVID-19 a personal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

A partir de este lunes, los trabajadores en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, deben presentar su certificado de vacunación contra la COVID-19 o una prueba PCR negativa para ingresar a su jornada laboral.

Esta decisión preocupa tanto a empleados, sindicatos y regidores, porque las autoridades ni siquiera proporcionan gel o cubrebocas para la planta laboral, pero ahora se les exigen pruebas con vigencia de 48 horas a quienes no se han vacunado, aunque algunos reciben salarios bajos.

“No toda la gente tiene dinero para pagarse una prueba PCR considerando que cuesta entre 400 y hasta cuatro mil pesos. Los ingresos de los trabajadores del ayuntamiento no les dan para solventar un gasto de esta naturaleza. Nadie está en contra del cuidado de la salud, pero se debió haber cabildeado, se debió haber tomado en cuenta a los trabajadores. Hay mucha inconformidad. Los trabajadores se sienten muy violentados, muy preocupados porque este es el único municipio de todo el estado que puso esta disposición. Ni siquiera el gobierno estatal está exigiendo esto a los ayuntamientos. Está fuera de lugar esto y se debe reconsiderar”, subrayó la regidora morenista Marcela Michel.

La plantilla laboral del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga es de casi tres mil 700 personas. Los trabajadores administrativos, ubicados en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), han estado expuestos al virus y sus variantes; muchos han enfermado.

Los empleados se quejan porque no se les brindan cantidades suficientes de gel, ni cubrebocas, pero ahora se les está condicionando el ingreso al centro de trabajo a que estén vacunados o que comprueben que no padecen la enfermedad.

“La primera preocupación es de dónde. No tenemos, no nos ajusta. Los sueldos en nuestro municipio desafortunadamente son muy bajos. Además, en la administración pasada no nos dieron el incremento, ni siquiera a la inflación que se tenía”. “Nos llegó la circular. Yo ya me vacuné, pero hay compañeros que no ganan ni para sobrevivir. Imagínate de dónde van a sacar para las pruebas”, explican empleados municipales que prefieren mantenerse en el anonimato.

Hasta el cierre de la presente edición, se desconocía el número de trabajadores que aún no cuenta con la inoculación. Si el ayuntamiento exige las pruebas PCR negativas tendría que dar opciones gratuitas para hacerlo.

La Plantilla de Personal Permanente del Ayuntamiento (2019) indica que los que menos percepciones reciben ganan siete mil pesos al mes.

Por su parte, el líder del Sindicato de Trabajadores, Juanlucas Gutiérrez, detalló que entre sus 400 representados hay 10 personas que no se han vacunado por cuestiones personales.

“Antes de haber tomado la decisión, el alcalde (Salvador Zamora) debió haberse sentado con los representantes de los servidores públicos para conocer opiniones y por lo menos sacar una estadística del personal que todavía no se ha vacunado. Sí me preocupa el personal que no se ha querido vacunar, sus razones tendrán y se respeta. Pero también me preocupa el riesgo que corre la gente. Yo lo que estoy buscando es que las pruebas sean gratuitas para ellos, si lo que se busca es tenerlas como herramientas para una buena atención (a la ciudadanía)”, comentó.

Los trabajadores esperan que ahora sí se les entregue el aumento salarial, al menos conforme la inflación registrada, para vivir con dignidad y mantener a sus familias. Al crecer el número de trabajadores enfermos, también se han disparado las incapacidades, lo que a su vez merma la capacidad para atender las diversas responsabilidades.

“Sí, van incrementándose los contagios. Muchos de ellos eran asintomáticos, no nos dábamos cuenta que estaban infectados. La principal preocupación son los adultos mayores. Los mayores contagios no están en contacto con el público, están en áreas administrativas, lo hemos notado en el área de Obras Públicas en el Centro Administrativo Tlajomulco y en Mercados, ahí es donde se concentra el mayor número. El personal en ventanilla, en mostrador, como tiene protección entre él y el ciudadano no se han contagiado tanto. Nosotros le hemos invertido en nuestro propio cuidado, compramos cubrebocas y gel antibacterial, porque lamentablemente carecemos de la dotación mínima, no se nos dota al 100 por ciento de estos insumos”, añadió Gutiérrez.

Los representantes sindicales piden al alcalde de Tlajomulco dejar a un lado los roces que se han tenido anteriormente. “Que sea como una administración nueva, pero mejor porque ya trae experiencia”. Y a los empleados municipales se les insta a cuidar su propia salud para también disminuir los riesgos de contagio para la ciudadanía.

PAL