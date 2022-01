Poco claro el protocolo de detección aleatorio de Covid en escuelas en Jalisco, señala experto

Incertidumbre, desconocimiento y más dudas que certezas es lo que manifiestan especialistas y padres de familia respecto al protocolo de monitoreo y detección de casos de coronavirus en las aulas toda vez que este lunes se regresó de forma presencial a los planteles en Jalisco, en el sistema de educación básico.

De acuerdo con las autoridades estatales se informó que será este miércoles cuando se iniciará con la aplicación de pruebas en el sector educativo a fin de detectar de forma oportuna casos de la enfermedad, sin embargo, expertos en el sector salud como Carlos Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de la Salud Pública y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que el protocolo es incierto hasta el momento.

Esta desinformación, según el experto, podría generar confusión y como consecuencia, una gran cantidad de casos porque no hay protocolos claros ni de la detección ni de la forma en la que se procederá para aislar a quienes estuvieron en contacto con la persona que porte el virus.

La semana pasada se aplicaron ocho mil 314 pruebas a la población, tanto adultos como menores, y según autoridades sanitarias en la entidad, este jueves se llegará al tope máximo de nueve mil 400.

Sin embargo, aunque en la entidad se ha presumido de ser el que mayor número de pruebas aplica, el colapso en las líneas de atención y el repunte de oferta del sector privado en donde, incluso se ofrecen a domicilio algunos, sobre pasa la capacidad de atención debido al incremento en el número de casos que han roto el histórico durante la pandemia y rebasa ya los 16 mil, según cifras oficiales del Sistema Radar Jalisco.

“Es importante que si las personas que acuden a una unidad médica de salud pública, sepan que la demanda es muy grande y que es muy probable que pasen muchas horas en espera, en contacto con otras personas que probablemente están contagiadas, entonces el riesgo se incremente y si realmente no se requiere una prueba confirmatoria y no tiene alguna complicación, no me parece descabellada la recomendación de las autoridades de que se aíslen a partir del inicio de los síntomas 10 días y que soliciten su incapacidad en línea, si así lo requieren a través de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social ya publicó, pero creo también que las autoridades deben de proveer e incrementar la capacidad de pruebas como ha sucedido en otros países”.