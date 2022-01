Claudia Sheinbaum acudirá por su vacuna de refuerzo contra la COVID-19 el miércoles 26 de enero

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a acudir por su dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 el próximo miércoles 26 de enero.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que las primeras dos vacunas fueron Pfizer-BioNtech, pero en esta ocasión le tocará AstraZeneca.

"A mí me toca el próximo miércoles, no mañana sino hasta el otro miércoles, porque soy S, tengo 59, entonces me toca el 26. Ya estaremos viendo la sede dónde nos toca.

"De igual manera, que cada quien ubique en qué sede le corresponde, qué día le corresponde y se están mandando los mensajes SMS, como ya saben, para que puedan llegar a la hora que les corresponde", informó.

Desde hoy martes 18 de enero y hasta el miércoles 26, en la Ciudad de México se van a aplicar dosis de refuerzo para más de un millón de personas de 50 a 59 años de edad.

Las autoridades locales habilitaron 10 sedes en las distintas alcaldías para las personas que recibirán su dosis de refuerzo.

Las sedes son: Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN para los residentes de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; Campo Marte, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez; Sala de Armas Ciudad Deportiva, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa; Palacio de los Deportes, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa; Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 "Cuauhtémoc" IPN (Voca #7), Iztapalapa.

También CENCIS Marina para los adultos de Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán; Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán; Estadio Olímpico Universitario, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez; Unidad Habitacional Militar el Vergel, Iztapalapa y Tláhuac; Deportiva Villa Milpa Alta, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.

Analizan ampliar parque vehicular de ambulancias

En la Ciudad de México analizan ampliar el parque vehicular de ambulancias para que todas las Alcaldías tendrán cobertura y están en una revisión profunda del sistema de atención prehospitalaria.

"Tenemos más ambulancias en convenio con la Cruz Roja, el Instituto Mexicano del Seguro Social, son las ambulancias de la Secretaría de Salud y del Erum y estamos adecuando, inclusive con la posibilidad de compra o de vía el Insabi tener más ambulancias para que todas las alcaldías de la Ciudad de México tengan suficientes ambulancias para que sea a través de la institución pública que crezca el sistema prehospitalario", explicó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Además invitó a que todas aquellas ambulancias "patito", que no cumplen con todos los requisitos, se regularicen.

"Vamos a abrir un periodo, ya lo vamos a anunciar la próxima semana con una reglamentación especial para que cualquier ambulancia que no tenga su certificación, tenga su certificación a través de la Secretaría de Salud más otros requisitos que requieren desde Semovi o Secretaría del Medio Ambiente", agregó.

