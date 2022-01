Sismo de magnitud 5.4 sacude el estado de Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), captó un movimiento telúrico cerca de las costas de Oaxaca, pasadas las 17 horas con treinta minutos cerca de la localidad de Crucecita con una magnitud preliminar de 5.9 grados en la escala de Richter.

La información fue difundida a través de la cuenta de Twitter del SSN, además de otras aplicaciones de alerta sísmica que avisaron en tiempo a los usuarios a través de sus teléfonos celulares.

Más tarde, la dependencia federal ajustó la magnitud del sismo a 5.4 grados y la notificó a través de sus redes sociales.

En la Ciudad de México el movimiento fue casi imperceptible, por lo que no se activó la alerta sísmica, por el momento no se reportan daños materiales en la zona cercana al sismo.

El sismo fue perceptible en la zona costera, principalmente en Puerto Escondido, Puerto Ángel, Mazunte, Huatulco, Salinas Cruz y Zipolite, sin embargo, no se reportan daños en toda esa franja.

Por otra parte la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), descartó la posibilidad de que se genere un tsunami, la información fue difundida a través de su cuenta de Twitter.

A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE) para realizar una evaluación preliminar de la zona.

En tanto, en Puebla capital si se activó la alerta sísmica, por lo que cientos de ciudadanos salieron a las calles, en videos compartidos en redes sociales se aprecia el momento en que la gente sale confundida pero tranquila.

Mientras que en la Ciudad de México, no se registraron incidentes, el movimiento como se mencionó fue imperceptible, por lo que no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Como ya es costumbre, el ahora Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se hizo tendencia en Twitter con el clásico #TenemosSismo, afortunadamente no hubo nada que lamentar y tuiteó que en esta ocasión no lo había sentido, pero deseó que no hubiera afectados ni daños.

SEGUIR LEYENDO:

Sismo de magnitud 6.1 sacude Papúa Nueva Guinea

Sismo de 6.2 grados en Nicaragua se sintió en Honduras y Costa Rica: VIDEOS

Mhoni Vidente predice GUERRA e inicio del FIN DEL MUNDO a principios del 2022