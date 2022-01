Sismo de magnitud 6.1 sacude Papúa Nueva Guinea

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la costa de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón en el Pacífico Occidental este domingo. Al momento no se registra peligro de un Tsunami en el lugar; sin embargo las autoridades locales continúan con el monitoreo para descartar algún daño.

El epicentro del fuerte temblor ocurrió a 74 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panguna en la isla de Bougainville a una profundidad de 408.1 kilómetros, de acuerdo con información del Centro sismológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo com el USGS, el sismo afectó a por lo menos seis regiones cerca de la costa de Papúa Nueva Guinea en Panguna y Arawa en Bougainville, así como en Gizo, Western Province, Kokopo, East New Britain y en Kimbe, West New Britain.

Papúa Nueva Guinea es una zona altamente sísmica. Foto: Especial

Papúa Nueva Guinea está ubicado en una zona sísmicamente activa conocida como "El Anillo de Fuego", el cual sufre constantemente de fuertes terremotos.

Sismos sorprenden al mundo en enero

El pasado 6 de enero, un sismo de magnitud 6.2 sorprendió a tres naciones de Centroamérica, cuyo epicentro sucedió en en el océano Pacífico a 59 kilómetros al sur de Corinto, una ciudad portuaria en el departamento Chinandega en Nicaragua, a una profundidad de 27 kilómetros. El fuerte temblor afectó a otras naciones como Costa Rica y en Honduras.

Mientras que el 2 de enero, 22 personas resultaron heridas al producirse un sismo de escasa profundidad en el sudoeste de China, que hizo temblar la localidad turística de Lijiang.

El temblor, de magnitud 5.4 con una profundidad de 38 km, tuvo lugar cerca de las frontera que separa las provincias de Yunan y Sichuan, según el Instituto geofísico de Estados Unidos.

