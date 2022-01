EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 14 de enero

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentó este viernes la conferencia de Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra en recuperación tras haberse contagiado de Covid-19.

Hoy como cada viernes, se abordaron los temas de seguridad nacional, así como los relacionados con la salud y los contagios de Covid-19. Además la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo un reporte de las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), destacaron que por primera vez se está eligiendo a los dirigentes por voto secreto directo, se realizaron del 4 de noviembre al 14 de diciembre.

María Luisa Alcalde informo sobre las elecciones en el STPRM

Alcalde indicó que se van a repetir 4 elecciones, la de Minatitlán, Veracruz, de la Ciudad de México, la de Salina Cruz y de Ciudad del Carmen, Campeche; las elecciones se llevarán a cabo durante el mes de febrero. La elección del secretario general se llevará a cabo el 31 de enero de este año.

La titular de la Secretaría del Trabajo informó que hay 4 plazos para el proceso de elección; el primero es el registro de votantes, registro de candidatos, la campaña electoral y finalmente el día de la votación. A la fecha se han registrado 50 mil trabajadores. Del 17 al 19 de enero se realizará el registro de candidatos, de acuerdo a la convocatoria del STPRM.

Compromisos asumidos por México en material laboral

Luisa María Alcalde también se refirió a los compromisos asumidos por México en material laboral. Informó que son 4; establecer un órgano independiente responsable del registro sindical, así como de la verificación ed los procesos de democracia sindical.

El segundo tiene que ver con legitimar los contratos colectivos en un plazo de 4 años. Al respecto se han legitimado 2 mil 556 contratos colectivos, destacó Alcalde. Lo que significó un despliegue en donde más de un millón de trabajadores han sido consultados.

El tercer compromiso asumido fue establecer tribunales laborales imparciales para la resolución de controversias laborales. A la fecha hay 90 tribunales laborales, tanto federales como locales destacó la funcionaria. El cuarto compromiso es "poner en marcha mecanismos de respuesta rápida mediante los cuales los países puedan denunciar presuntas violaciones en materia de libertad sindical y negociación colectiva", destacó.

Plan de Austeridad para el INE

Adán Augusto López Hernández, fue cuestionado sobre las reacciones del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en donde señaló el día de ayer que no era serio el plan de austeridad presentado por el gobierno de México:

"Somos respetuosos del presidente (del INE) de manifestar lo que crea conveniente...ayer indicamos que era un trabajo a profundidad que se había realizado. Se revisó todos los rubros del presupuesto de egresos 2022 y elevamos esa propuesta, ese análisis, para que ellos pudieran revisarlo y aplicar las medidas de austeridad o ajustes presupuestales," y así realizar la consulta de revocación de mandato, declaró el Secretario de Gobernación.

"No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado, presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir con los programas sociales, ni modo que vayamos a reducir o a detener la entrega (de apoyos) a los adultos mayores", indicó.

No va haber desaceleración económica en México: Segob

Respecto al incremento en el número de contagios de Covid-19 en México, el funcionario aseguró que: "Hay un crecimiento en el número de casos del Covid-19, la mayoría de ellos de la variante Ómicron, hay toda una estrategia del Gobierno federal, nosotros creemos que a pesar del aumento de casos de la pandemia la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica."

López Hernández refirió además que hasta ahora no ha habido ninguna empresa que haya cerrado: "Nosotros sostenemos que si bien los casos (de Covid-19) han aumentado se mantiene el crecimiento económico, no ha cerrado ninguna empresa, pero económicamente el país marcha bien, hay estabilidad económica y laboral", destacó.

Titular de la Segob no se ve como candidato a la presidencia en 2024

Ante la pregunta expresa sobre si desea ser candidato a la presidencia en 2024, Adán Augusto López Hernández aseguró que no se ve en la boleta: "Yo no sudo calenturas ajenas, yo tengo un compromiso con el presidente, quien me invitó a acompañarlo en esta tarea, y en eso enfocamos nuestros esfuerzos", respondió el titular de la Segob.

