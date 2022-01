Samuel García advierte a empresarios que no habrá tolerancia contra quienes incumplan medidas anti-Covid-19

El gobernador de Nuevo León, Samuel García lanzó una advertencia a todos los empresarios, especialmente aquellos de giros comerciales relacionados al entretenimiento, a que respeten los aforos y protocolos contra la Covid-19, ya que no habrá tolerancia y se multará a quienes incumplan.

Apenas la semana pasada, el mandatario reveló que se están realizando operativos entre Fuerza Civil, Protección Civil e inspectores de Trabajo y Salud en comercios de todo tipo para detectar a los que incumplan con las medidas, por lo que se clausuraron el sábado pasado un total de ocho casinos.

García explicó que en el caso de los casinos, recibieron información sobre la falta de protocolos, pero lanzó una advertencia que no tendrán tolerancia contra ningún giro comercial, ante el alza en contagios que se registra actualmente en Nuevo León, así como de hospitalizaciones.

El gobernador destacó que algunos de los empresarios clausurados la semana pasada han intentado acercarse a la autoridad para “negociar”, pero insistió que van a cerrar temporalmente a todos los sancionados y pidió que no intenten ampararse contra estas medidas, sino cumplir con lo establecido por la autoridad estatal para ayudar a reducir el riesgo de contagio entre la población de Nuevo León. Lanzó la advertencia a casinos, antros, restaurantes, bares y establecimientos en general a que respeten las medidas.

“Les advertimos: tenemos 101 días diciéndoles que no hay moches, no hay trucos, que respeten el aforo y justo en esta cuarta ola desobedecen. Ahí están las consecuencias. Que no soe acerquen a pedir favores, no vamos a dar ninguna prerrogativa, porque con la salud no se juega”, mencionó el mandatario en rueda de prensa.