INE valida el 70% de firmas para iniciar consulta de revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado 70 por ciento de las firmas que se requieren para realizar la consulta de revocación de mandato; 14 de las 17 entidades que necesitan cumplir con 3 por ciento de apoyos de la lista nominal ya alcanzaron la meta.

De acuerdo al último reporte del órgano electoral, al momento se han validado un millón 939 mil 457 firmas para solicitar la consulta, lo que representa 70.32 por ciento de las dos millones 758 mil firmas que se requieren para que el INE emita la convocatoria para llevar a cabo el proceso.

Adicionalmente se mantienen las 14 entidades que ya cumplieron con el requisito del 3 por ciento de apoyos de los ciudadanos en la Lista Nominal, mientras que otras entidades como Guerrero tiene 99.40 por ciento, muy cerca de alcanzar la cuota.

En esta situación también se encuentran Chihuahua, con 97 por ciento y Oaxaca, con 82 por ciento. En contraste, entidades como Jalisco lleva 8.4 por ciento; Michoacán, con 9.78; Guanajuato, con 11.30 por ciento y Yucatán, con 12.7, muy por debajo de lograr los apoyos requeridos.

En tanto, de las firmas vía aplicación y en formato físico que han sido revisadas para su validación, 443 mil 605 tuvieron diversas inconsistencias: 106 mil 775 se detectaron que fueron duplicadas; 30 mil 925, dadas de baja del Padrón Electoral, ya sea por fallecimiento o porque perdieron sus derechos; en 90 mil 111, sus datos no fueron encontrados; 88 mil 563, no tienen foto válida y 83 mil 831 no contaron con fotocopia de la credencial de elector. En caso de que se cumpla con el requisito de 3 por ciento de apoyos de las personas inscritas en la Lista Nominal, el INE emitirá la convocatoria para realizar la consulta, el próximo 4 de febrero.

