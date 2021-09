"Es franquismo franco": AMLO sobre el líder de VOX y las diferencias con la oposición mexicana

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló sobre los cuestionamientos que han existido tras la desaparición del Fonden, por parte de la oposición hacia su gobierno. Ahí habló sobre las críticas de Gabriel Quadri y la desesperación que tienen "por frenar la transformación del país".

López Obrador comparó a Quadri con Santiago Abascal, líder del grupo político VOX, pero dijo que tienen una diferencia muy marcada. “Ellos quisieran regresar a lo de antes, a la corrupción, al racismo, al clasismo y yo no diría que es el señor, ¿cómo se llama? Quadri, que no es sólo él. Es como el señor Abascal, que vino y hay que reconocerles que dan la cara, que son sinceros, francos, que ahora sí que es franquismo franco, no como aquí, que se deslindan, que son de clóset, de puerta cerrada”, dijo el titular del Ejecutivo.

Reiteró que este grupo político es "fascista, franquista, defensor de la monarquía, de ultraderecha, pero la única diferencia es que ellos lo asumen y lo dicen. Los de acá se esconden".

Por último, AMLO explicó que todas las posturas son bienvenidas en la política de México y que su gobierno no aplicará ninguna medida represiva en contra de los opositores. "No hemos aplicado el artículo 33, que se utilizaba para expulsar a extranjeros que cuestionaban al gobierno. Incluso hasta celebro que todo esto se esté expresando”, finalizó.