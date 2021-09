Alerta Sísmica: ¿Cómo reportar que un altavoz que no funciona? Paso a paso

La noche del martes 7 de septiembre, ante el sismo de magnitud 7.1 que se registró en Acapulco, Guerrero, se activó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano en la Ciudad de México, lo que activó los protocolos de emergencia en la capital del país. Como parte de esta medida de prevención ante un terremoto, al escuchar el característico sonido de la Alerta Sísmica, la población en la ciudad comenzó a evacuar sus hogares, oficinas y los inmuebles en los que se encontraba a las 20:47 horas, específicamente.

A pesar de que el protocolo de emergencia se activó, solo el 98.62% de los altavoces en la CDMX emitieron la alerta, lo que implica que 12 mil 651 altavoces funcionaron a la perfección y 175 no. Los reportes de lo sucedido se realizaron a través de plataformas digitales, por lo que se espera que las autoridades correspondientes acudan a solucionar las fallas técnicas registradas, con el objetivo de que la ciudadanía pueda realizar el protocolo correspondiente ante un sismo.

Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX)

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES). La función principal de éste es advertir con anticipación a diversas ciudades cuando un sismo tiene magnitudes elevadas y, por lo tanto, puede causar daños significativos.

Esto quiere decir que, cuando se detecta un sismo, su tamaño es estimado en pocos segundos y, a partir de eso, se envía el aviso por ondas de radio a las ciudades que cuentan con la alerta, como la CDMX, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelos y Puebla. Los sensores con los que cuenta dicho sistema están localizados en las regiones sísmicas de la Placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico Transversal, lo que implica un monitoreo constante del territorio en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

La Ciudad de México cuenta con altavoces que transmiten la Alerta Sísmica. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo reportar fallas en los altavoces?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) fue la responsable de dar el balance de los altavoces que presentaron fallas durante la noche del 7 de septiembre en la Ciudad de México y, de acuerdo con los primeros reportes, se estima que fueron 175 aparatos los que no emitieron la alerta sísmica. Las fallas fueron confirmadas a través de Twitter, medio en el que comenzó a circular la información después del sismo de manera inmediata.

Aunque en la Ciudad de México no se reportaron daños considerables o víctimas, las personas que se encontraban cerca de los 175 altavoces que no emitieron la Alerta Sísmica, no pudieron aplicar los protocolos de evacuación correspondientes en el tiempo y la forma ideales, lo que representa un riesgo considerable. Por ello, la SGIRPC ha solicitado a la población que realice un reporte correspondiente en caso de haber identificado fallas en el altavoz de su colonia. Las vías para realizar este procedimiento son cuatro: