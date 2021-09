Transportistas urgen que la federación concluya carretera transvolcánica

El presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, Colima, Yax Tzel Nolasco, celebró la modernización y ampliación de la autopista Armería-Manzanillo, toda vez que esta permitirá desahogar el fuljo vehicular y eficientar la entrega de mercancías.

“Para mí es importante que consideren no nada más el mantenimiento que es muy bueno, si no la ampliación de la carretera a tres, me gustaría decir cuatro pero con tres carriles, un carril más que se tenga en cada sentido es más que suficiente”

“Esto nos impacta en tiempos, tiempos de entrega, tiempos de circulación, va a ser más rápido para salir del estado de Colima y poder entregar la mercancía en los diferentes destinos que se manejan, sentenció el empresario”.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció una inversión 100% privada, superior a los 3 mil 440 millones de pesos y se estima generar 2 mil empleos directos e indirectos.

Nolasco, informó que, en lo que va de 2021, se han registrado por lo menos 70 accidentes en dicho tramo carretero, además se estima que, el 30 por ciento del tráfico de la autopista son camiones de carga pesada, por lo que, el beneficio también será en materia de seguridad vial.

“Se van a evitar accidentes, mira si nos hacemos responsables de la circulación o la autoridad nos asigna un carril para el vehículo pesado creo que serviría mucho para ambas partes, tanto para nosotros como transportistas como para los vehículos ligeros en el sentido de que únicamente se tiene que circular por vehículos de baja y tener dos carriles más para lo que es vehículos ligeros y carril de alta”.

El proyecto contempla la ampliación de 4 a 6 carriles de la autopista Armería-Manzanillo, construcción de la desincorporación elevada Jalipa-Colima, construcción de la desincorporación Colima-Puerto, ampliación de 2 a 4 carriles del libramiento con retornos en herradura y ampliación de 2 a 4 carriles carretera libre El Rocío-Autopista.

Además consta de 5 etapas, la preparación cuya duración fue de 6 meses, etapa de análisis, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorización y se presume el inicio de la obra en octubre de 2021 para comenzar a operar en septiembre de 2023.

El líder de la Unión de Transportistas, finalmente criticó a la federación por dejar inconclusa la carretera transvolcánica, pues dijo, el proceso legal que lo impedía ya está prácticamente resuelto, solo es cuestión de voluntades, agregó.

“Lo que más molestia da es que ya sabemos que ahí está la solución puesta y a la mano, sin embargo, desconocemos porqué el gobierno federal no quiere dar el último toque o el último cierre a la apertura de este tramo transvolcánico que serviría de mucho para los usuarios”.

