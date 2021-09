PAN acepta propuesta de Gobernación sólo con agenda pública y cese de descalificaciones

El Partido Acción Nacional saludó con satisfacción la mano extendida del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández de generar consensos para evitar una política de crispación en el país, siempre que haya una agenda pública y abierta donde se precise la atención de los problemas nacionales no resueltos como el crecimiento de la inseguridad, el declive de los servicios médicos y el aumento del desempleo, así lo señaló el dirigente nacional con licencia del partido blanquiazul, Marko Cortés Mendoza.

Agregó que si la Secretaría de Gobernación acepta incluir en dicha agenda nacional la atención a luz de todos como la inseguridad, que por no atenderse ha disparado los crímenes violentos como nunca antes en la historia reciente, y la problemática del desempleo que está provocando un desplome de la economía nacional, entonces en el PAN tendrá a un organismo que le extienda la mano para resolverlos a favor de los mexicanos.

"Le tomamos la mano al secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) a la luz del día y a la vista de todos para construir en beneficio de México, con una agenda clara, donde abordemos los temas de interés nacional, la seguridad, estamos en las peores condiciones de inseguridad que México haya vivido, más ejecuciones (asesinatos) que nunca en la historia, estamos en las peores condiciones económicas, del 2018 a la fecha se han perdido empleos formales, no generado, perdido, tenemos más pobres del 2018 a la fecha, según el INEGI tenemos 3.8 millones de más mexicanos en las filas de la pobreza", precisó.

"El manejo de la pandemia ha sido un caos, destruyeron el Seguro Popular, quitaron las estancias infantiles, si hablamos de los temas que le interesan a los mexicanos, no de la rifa del avión, no de la revocación de mandato, de los temas que realmente le interesan a los mexicanos que es cómo obtener un empleo para superar la pobreza, la mano de Acción Nacional está extendida para dialogar, para acordar a la vista de todos", completó.

Empero, advirtió que para no generar un clima de crispación política también se hace necesario que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador deje de descalificar a todos los actores políticos del país, ya que si estas actitudes no se frenan, pues no habrá congruencia gubernamental, por lo tanto "llegó la hora de pasar del dicho al hecho", puntualizó.

Reiteró que desde Palacio Nacional se genera la polarización política, se ataca a los que disienten o piensan diferente, y se persigue a los opositores como serían Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, los 31 científicos y a Ildefonso Guajardo, en tanto que a los que lo favorecen los cubre con un manto protector.

"(Sería el secretario de Gobernación) absolutamente incongruente cuando se dice que se quiere no polarizar y el titular del Ejecutivo federal todas las mañanas, todos los días, polariza, enfrenta a los mexicanos, es lo que busca el presidente con su intento de revocación de mandato", abundó.

Marko Cortés, líder con licencia del PAN, llegó a Tamaulipas para promover su reelección en el cargo de presidente nacional del partido, aprovechando los reflectores para advertir que en la entidad hay condiciones serias para conformar una alianza de partidos opositores a Morena, con lo que la coalición liderada por el PAN ganaría los comicios locales en 2022.

alg