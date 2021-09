Policía vial de Jalisco asegura 27 mil 495 motos con irregularidades

Por medio del operativo constante para la regularización de vehículos que lleva a cabo la Comisaría de la Policía Vial, han sido aseguradas 27 mil 495 motocicletas debido a diversas irregularidades en las que han incurrido quienes las conducían.

A partir del 13 de febrero de 2019, la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Policía Vial, implementó el operativo de regularización vehicular, específicamente para el uso de motocicletas de bajo cilindraje, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Este operativo, tiene como objetivo vigilar el uso adecuado de las motocicletas de bajo cilindraje, lo que a la fecha, además del aseguramiento de este tipo de vehículos, han sido emitidos 104 mil 005 cédulas de infracción por diversas violaciones a las normativas vigentes, como:

- Circular motocicletas sin casco de seguridad, chaleco reflejante o con la matrícula oculta.

- Llevar como acompañantes menores de edad que no pueden sujetarse por sus propios medios.

- Exceder la capacidad de pasajeros que señala la tarjeta de circulación

- No portar debidamente los elementos de seguridad

- No llevar consigo la documentación requerida.

Esta regularización también tiene el objetivo generar el ordenamiento vial y las condiciones de seguridad para peatones, automovilistas, conductores, motociclistas y todo aquel usuario y usuaria de la vía pública.

La Secretaría de Seguridad del Estado hace un atento llamado a la ciudadanía para regularizar el uso de este tipo de vehículos.

