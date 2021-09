Alfonso Durazo iniciará auditorías al gobierno saliente de Sonora

El nuevo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, iniciará una serie de auditorías al gobierno saliente de la priísta Claudia Pavlovich.

Explicó que no hay un afán de perseguir a nadie, pero su gobierno debe saber qué sucedió con los recursos públicos del estado, pues lo recibió en números rojos.

"(Vamos) hacer auditorías, no con un ánimo persecutorio, pero sí tenemos que saber qué pasa, qué pasó en algunas áreas que ya se las he mencionado, y vamos a ampliarlas a otras donde vayamos sintiendo que falta claridad en el proceso de entrega recepción", dijo.

En entrevista, el mandatario morenista informó que pudo platicar la situación económica del estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a revisar y ayudar.

La situación de las finanzas del estado es crítica, reconoció el gobernador, por lo fue el primer tema que abordé con el Presidente, "y me ha ratificado su disposición para apoyarnos".

En ese sentido, adelantó que no faltará lo "elemental", es decir, que no haya jubilados con pagos rezagados, personal al que no se le paga su quincena o que no tengamos municipios a los que no se les entregan oportunamente sus participaciones.

"Con ese mínimo estaremos trabajando para ganar tiempo y lograr, a partir de un programa de austeridad que ya estamos impulsando, lograr solvencia presupuestal para el gobierno del estado", reiteró Durazo.