Nuevo grupo parlamentario no conforma una oposición, sino una voz ciudadana: Eduardo Ramírez Aguilar

Eduardo Ramírez Aguilar, expresidente de la Mesa Directiva del Senado, dio su aval a la “nueva bancada” que buscan integrar cinco senadores “disidentes” y se ofreció como interlocutor con los demás integrantes de la cámara alta para que se pueda dar su conformación.

En entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el expresidente de la mesa directiva del Senado, habló sobre la conformación de este nuevo grupo parlamentario, así como las motivaciones de sus integrantes para la creación de la nueva bancada.

Al respecto Eduardo Ramírez, señaló que la formación de esta nueva bancada los tomó por sorpresa, luego de que el senador Germán Martínez, le notificara y explicará sus motivaciones que lo llevaron a formar un grupo independiente.

Según contó el senador Ramírez, la conformación de este nuevo grupo parlamentario responde únicamente a las convicciones políticas de sus integrantes, pues recordó como desde hace ya varios meses se han dado decisiones en las que German acompañó la agenda legislativa de Morena, mientras que en otras no.

En ese sentido aseguró que este nuevo grupo parlamentario no conforma una opción, sino una voz ciudadana en el Congreso, pues esta nueva bancada optara por estar más cercanos a la gente, por lo que se estima que en algunas propuestas acompañe a Morena y en otras vaya en sintonía con el grupo opositor, razón por la que Eduardo Ramírez Aguilar, se propuso como interlocutor

Así, su agenda será dictada por sus convicciones y razonamientos políticos, buscando dar voz a una sociedad plural y democrática.

¿La ley orgánica permite la conformación de este grupo?

Al ser cuestionado sobre si la ley orgánica del Senado de la República permite la formación de este nuevo grupo parlamentario; el ex presidente de la Mesa Directiva, aseguró que si bien no lo menciona la ley ni el reglamento interior del senado, por su parte ha sugerido a los demás grupos parlamentarios, que esta nueva bancada, no tengan una representación en la Junta de Coordinación Política, al no alcanzar a representarse como grupo.

Pero sí lo tengan al interior de la asamblea, donde se podría considerar un grupo independiente para que estén en la presentación de iniciativa y puntos de acuerdo como bancada independiente.

Sobre la decisión de dar cabida o no a este grupo, el senador explicó que si la decisión cae en el ámbito de lo político debe ser la Junta de Coordinación Política la que dé el visto bueno; de otro modo deberá ser la Junta Directiva, la que posicione al grupo como bancada.

Finalmente si ninguna de las dos instancias anteriores da cabida a esta formación; sus integrantes podrían e ir a impugnación; sin embargo, el senado señaló que espera que esta situación no se dé pues “sería muy lamentable, mandaremos una mala señal e imagen", señaló.