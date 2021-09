Damnificados de inundaciones de Tula reclaman a alcalde falta de previsión y respuesta

Habitantes del municipio de Tula que resultaron damnificados por las recientes inundaciones del río ocurridas el pasado 7 de septiembre reclamaron al alcalde Manuel Badillo Hernández por la falta de acciones de previsión por el desbordamiento del río Tula que dejó a más de 32 mil personas afectadas.

Los damnificados señalaron que no han recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno municipal, aunado a que tampoco se ha logrado la limpieza total de la zona que resultó afectada por el desbordamiento del río Tula.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades municipales no alertaron a tiempo a la población sobre el riesgo de nuevas inundaciones, por lo que no pudieron extraer sus pertenencias principales, aunado a que a tres semanas del siniestro no han recibido apoyos por parte del gobierno local.

En reiteradas ocasiones el edil ha expresado que el gobierno municipal cuenta con un presupuesto de dos millones 800 mil pesos para ayudar a los damnificados por las inundaciones, sin embargo, aún no han recibido los recursos federales procedentes de la declaratoria de emergencia en el municipio, por lo que esperarán a que reciban los montos correspondientes.

Asimismo, activistas del municipio de Tula exigieron a las autoridades locales cerrar el Túnel Emisor Oriente (TEO), cuyas descargas de aguas negras provocaron las inundaciones en la zona sur de la entidad, por lo que enfatizaron que esta medida evitará que se vuelvan a presentar más desbordamientos.

Además, anunciaron que acudirán a Palacio Nacional para solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se cierre el TEO para prevenir nuevos desbordamientos del río Tula por lo menos durante la temporada de lluvias que continuará hasta noviembre y que sigue representando un riesgo latente para la población.

Tras las inundaciones del pasado 7 de septiembre, continúan en funcionamiento los albergues temporales, debido a que persiste el riesgo de más afectaciones por las recientes lluvias que se han reportado en los últimos días, principalmente en las colonias cercanas al río Tula.

DRV