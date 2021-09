Se registra un deslave en la carretera Tuxpan- Ciudad Guzmán; piden evitar transitar en zonas de riesgo

Se registró un deslave en la carretera Tuxpan – Ciudad Guzmán en el kilómetro 40 + 200 se registró un derrumbe que impide el paso por esta vía en donde se registró daño en la carpeta asfáltica y será la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) quien lleve a cabo la valoración de las reparaciones en la infraestructura de este camino, confirmó el Comandante Víctor Hugo Roldán, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Jalisco.

"Es un derrumbe similar a lo que se presentó en la carretera federal 80, de momento no tenemos personas lesionadas pero estamos trabajando todavía en el lugar. En lo que llega SIOP, primeramente lo que hay que hacer es ver la estabilidad de la ladera para que no tengamos alguna posibilidad de continuar con deslaves, posteriormente hacer la limpieza y los rellenos pertinentes que tengamos que realizar".

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que debido a este deslave que se registró la mañana de este lunes, existe cierre total a la circulación en este tramo carretero, en el municipio de Tuxpan.

En el sentido hacia Colima, se aplica el desvío de la circulación en el km 45+000, por El Platanar, hacia la Autopista; mientras que en el sentido hacia Guadalajara, la desviación se realiza en el km 37+000, por Tonila.

Por otra parte, el Centro SCT Jalisco informa que también hay cierre total de circulación en la carretera Jiquilpan-Colima, por un derrumbe que cayó este lunes en el km 148+100, en el municipio de Tecalitlán.

Por lo pronto el temporal aún continuará aunque la lluvia han comenzado a disminuir y de acuerdo con el funcionario, se espera que en las primeras semanas de octubre se disminuya la cantidad de lluvia, sin emabrgo, exhortó a los jaliscienses a no tratar de pasar cauces o pasos a desnivel que pueden derivar en poner en riesgo el patrimonio, la integridad e incluso la vida, tal y como sucedió el fin de semana en Guadalajara en el paso a desnivel de Washington y Héroes Ferrocarrileros en donde una persona murió al quedar atrapada en su vehículo.

"De preferencia no circular cuando se tenga presencia de lluvia, si no tenemos conocimiento de los lugares de riesgo, de preferencia no circular y por otro lado, en cuanto tengamos el nivel de agua subiendo buscar la forma de salir del vehículo, en este caso, lo que tenemos como primera imagen es probable que la persona no pudo abrir el vehículo, la puerta del vehículo o la ventana y esa fue, una de las posibles causas de su muerte".