Repatrian 5 mil 746 bienes arqueológicos e históricos de México

De diciembre de 2018 a la fecha, se han repatriado 5 mil 746 bienes, de los cuales 5 mil 149 son arqueológicos y los restantes son documentos históricos, informo la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

En la Conferencia Mañanera, explicó que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores e instancias internaciones se ha podido recuperar piezas históricas que era parte del tráfico ilícito comercial. “La restitución de piezas extraídas ilegalmente representa un esfuerzo sin precedente de la diplomacia cultural de México”, dijo.

La funcionaria explicó que en los últimos días se han dado casos particulares como la detención de una subasta en Italia de 17 piezas arqueológicas mexicanas de las culturas maya, tolteca, teotihuacana, azteca y mixteca. Incluso, ocho piezas ya se habían subastado, pero ahora ya están proceso de retorno.

Agradeció la ayuda de la Unidad Carabineros para tutela del patrimonio cultural de Italia, pues con ellos se han repatriados 633 piezas históricas, especialmente al comandante Roberto Riccardi.

“México está librando una batalla para que se entienda que el patrimonio no es un artículo de lujo, no se puede adquirir en una subasta, el patrimonio cultural no tiene precio", dijo.

El presidente López Obrador explicó que este lunes se conmemora el bicentenario de la consumación de la Independencia con la entrada del Ejército Trigarante. “Es un día muy especial, hoy conmemoramos 200 años de nuestra Independencia, hoy 27 de septiembre, será un día de conmemoraciones, de exposiciones sobre la grandeza de México”, dijo.

Por Francisco Nieto