Morena expulsa a Saúl Huerta, acusado de violación, después de cinco meses

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, resolvió expulsar al ex diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual encontra dos menores de edad desde abril pasado.

En entrevista con El Heraldo de México, Alejandro Viedma, integrante de la instancia intrapartidista, detalló que el ex legislador fue expulsado por mal uso del fuero constitucional, más no por los delitos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le imputa y por los cuales le fue retirado el fuero constitucional en agosto pasado a fin de que se pudiera ejercer acción penal en su contra.

“Nosotros somos un órgano intrapartidista, no somos una fiscalía, nosotros en ningún momento estamos diciendo que el ex diputado hizo o no hizo los delitos por los cuales fue imputado, como nosotros abordamos el tema fue por un mal ejercicio o un mal uso del fuero, es decir el diputado en su momento, por el fuero no pudo ser aprehendido para continuar las indagatorias, eso es para nosotros básicamente a grandes rasgos el único tema, es decir un uso uso indebido del fuero, una falta de probidad en el ejercicio del mismo”, aclaró Viedma.

Por unanimidad de los cinco intengrantes de la Comisión, se declaró fundados los agravios expuestos por la militante María Josefina Muciño Agüero, quien el 24 de abril pasad, tres días después de que un menor de 15 años de edad lo acusó de violación sexual, solicitó la suspensión temporal de los derechos partidistas del ahora ex legislador.

“No somos fiscalía, repito, nosotros no tenemos más elementos para decir si es cierto o no, los hechos son que hubo imputaciones, esas imputaciones llevaron a un ejercicio de la acción penal, incluso en Cámara de Diputados se procedió a que se le retirara el fuero porque hubo una solicitud de un Ministerio Público”, recalcó el integrante de la comisión de Morena.

Con esta expulsión, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dio por cerrado el caso, sin embargo el legislador cuenta con 15 días a partir de que fue notificado para impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pasado 11 de agosto, la Cámara de Diputados declaró procedente que se le retirara la inmunidad procesal a Huerta Corona a fin de que fuera juzgado por los delitos de violación y abuso sexual agravados en contra de dos menores de edad.

Consecuencia de lo anterior, el 19 de agosto, un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso al entonces diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, por su presunta responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.