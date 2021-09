Al menos 2 mil Indígenas muertos es el saldo del CORONAVIRUS en Baja California

Alrededor de dos mil personas pertenecientes a los pueblos indígenas radicados en Baja California, perdieron la vida a causa del coronavirus durante la pandemia, reveló la diputada estatal, Evelyn Sánchez Sánchez.

Al encabezar en Tijuana un evento en memoria de los fallecidos y exigir acciones en favor de la salud de las etnias, la legisladora de Morena señaló que estos descensos quedaron fuera de la estadística de la Secretaria de Salud porque que existe una brecha de comunicación entre el sector médico y estas comunidades que, en muchos casos solo hablan su lengua materna y no el español

Explicó que la mayoría de los decesos han acontecido en Tijuana, pero también en el Valle de San Quintín y unos pocos en Maneadero.

“Del número que anda volando por ahí, son como unos dos mil paisanos que han fallecido por Covid y no han salido a decirlo en Baja California, son de los pueblos llámese mixtecos baja, mixteca alta”, manifestó.

“Me dicen diputada fíjate que yo pertenezco a esta comunidad y no fuimos al hospital, no fuimos acá, porque no tenemos seguro, por falta o por pena, porque no hablamos bien español, pues bueno fallecieron; son varias problemáticas y factores que detonan el porqué no salen estos números”, expresó la legisladora de origen mixteco.

Comentó que durante la glosa del segundo informe de gobierno de Jaime Bonilla Valdez se cuestionó y planteo al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, la necesidad de atender a las comunidades indígenas asentadas en el estado.

"En Tijuana hay un promedio de 200 mil ciudadanos adultos, y un porcentaje de 80 % ya están vacunados, pero la otra parte que no se ha vacunado es también por la falta de información, porque muchos de ellos no hablan el español", declaró Evelyn Sánchez.

Este sector ha sido olvidado.

Por su parte, Francisco Cirilo Martí, indígena radicado en Tijuana, dijo que por lo general no son tomados en cuenta, por eso piden a las autoridades que procuren llegar a las comunidades, principalmente a las de los pueblos originarios ya que muchos no hablan español

La legisladora insistió en que se tiene que trabajar en el tema de salud, pero también en el de impartición de justicia; que haya traductores para que les llegue la información y puedan ser atendidos.

No solo el tema de las vacunas, sino también en otras problemáticas, como es el tema de la violación de los derechos humanos, donde entra el tema de la impartición de justicia, precisó.

”Los policías que a veces les recogen su mercancía o los intimidan, cuando no es su función, porque para eso están los reglamentos; entran otras violaciones a sus derechos humanos, que es en lo que vamos a estar trabajando", remarcó.

Entre las comunidades indígenas se encuentran los tzotziles, purépecha, mixteca baja, mixteca alta, otomí, y trabajan los siete días de la semana, como los trabajadores agrícolas que se encuentran en el Valle de San Quintín, y no han sido informados sobre la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, indicó.

También hay mujeres indígenas que trabajan limpiando casas y que no tienen acceso a los servicios médicos, expresó la diputada Sánchez.

A un mes del regreso a clases presenciales en Baja California se han detectado 22 casos positivos de Covid-19 entre alumnos y se han cerrado cinco planteles, informó Alonso Pérez Rico secretario estatal de Salud.

Durante el reporte matutino sobre el estatus de la pandemia en la entidad, Gerardo Arturo Solís Benavides secretario de Educación del estado, dijo que a la fecha son más de 125 planteles de los tres niveles de educación que están en clases presenciales, la mayoría en modalidad híbrida.

Son unos 61 mil alumnos en primarias, secundarias, bachiller y universidad en cinco municipios de la entidad, indicó. Po su parte, Alonso Pérez Rico titular de Salud en Baja California, explicó que como parte de las acciones preventivas conjuntas con la secretaria de Educación, dijo que se detectaron 22 estudiantes positivos con el nuevo virus, por lo que fueron aislados y confinados.

Son diez alumnos de Ensenada, cuatro en Mexicali, cuatro en Tecate y cuatro en Tijuana, agregó el funcionario quien resaltó que cinco planteles fueron cerrados y los docentes y otros estudiantes resguardados.

En la actualidad hay 30 casos sospechosos, cuatro de ellos están en estudio, pero es una incidencia “bajísima” en relación a los más de 61 mil alumnos que están tomando clases presenciales, insistió.

Afirmo que se mantienen los protocolos de salud y en el caso de las escuelas suspendidas se reabrirán de forma gradual dado que los pacientes ya están recuperados.

A su vez, Gerardo Arturo Solís Benavides titular de la secretaria de Educación del estado, informo que se están dando talleres a los docentes, padres y alumnos, para mostrar un estudio de UNICEF para mostrar como la pandemia afectó la salud mental de los alumnos al permanecer confinados tanto tiempo.