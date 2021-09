PRI no votará en contra de todo: "Nosotros no somos una oposición recalcitrante"

La dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno y la coordinación parlamentaria del PRI a cargo de Rubén Moreira en la Cámara de Diputados, descartaron que en la discusión del presupuesto de egresos 2022 y en otros temas, digan que no a todo, advirtieron que votarán a favor de los mexicanos y esto no significa una traición a la alianza legislativa “Va por México”.

En conferencia de prensa en el Salón Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI, acompañado de los 71 legisladores que conforman la bancada en San Lázaro, el presidente nacional del partido y el coordinador de los diputados priístas, adelantaron que no serán una oposición que diga a todo que no, aun cuando los partidos de la alianza tengan una posición contraria.

“Nosotros no somos una oposición recalcitrante y contestataria que mecánicamente habrá de decir no, porque esa no es ni la esencia del PRI, ni el compromiso, ni el programa, ni el reto programático que tiene el PRI, el PRI, discute, analiza, valora y decide en su momento a favor o en contra cuáles son los temas que habremos de respaldar. Nosotros hemos de votar siempre de lado de las familias mexicanas”, advirtió Moreno.

Al exponer los temas que defenderán de cara a la discusión del Proyecto de Egresos de la Federación, adelantaron que buscarán que los estados y municipios cuenten con los recursos necesarios, así como la comunidad indígena y afromexicana.

“Cómo partido político también cada uno de los partidos tiene una agenda propia, estamos trabajando siempre en favor del pueblo de México, pero también, hay que subrayarlo, el PRI va a discutir todos y cada uno de los temas que se presenten en el Congreso, eso es la responsabilidad de un grupo parlamentario y de los legisladores, todos los temas que se propongan en el Congreso los habremos de discutir, habremos de ir a favor en unos, en contra en otros pero para el grupo parlamentario del PRI, todos los temas se discuten y en un congreso se construyen mayorías”, argumentó el dirigente priísta.

En este mismo sentido, el coordinador parlamentario Rubén Moreira, confirmó que no habrá votación con la alianza siempre, señaló que independientemente de la agenda que tienen en común con PAN y PRI, que es pública, también tienen temas particulares en los que no necesariamente irán en coalición.

“La Alianza Va por México no es un tema monolítico, ni tampoco expresa el decir no a todo, el PRI ve cosas que puede hacer buenas, entonces nosotros como bancada estamos aquí en el partido y eso marca una característica importante, somos una bancada de 71 diputados del PRI, que escuchamos a la dirigencia nacional y la dirigencia dice que estamos a atentos a los problemas de este país”, señaló.

Al ser cuestionados sobre si estas declaraciones significan una traición a “Va por México” los priistas rechazaron esta posibilidad y aseguraron que la alianza se mantiene hasta 2024 y cumplirán con todos los compromisos acordados con el PAN y el PRD.

“Esto no significa romper con Va por México, eso es otra cosa, los compromisos con Va por México son muy claros y ustedes los pueden ver y eso no incluye temas muy particulares muy propios de nuestra ideología y de un segmento de la población, ir en todo en no e ir en todo en sí desdibujaría a los tres partidos que es lo que aquieten algunos. Somos tres partidos, tenemos nuestros intereses legítimos sobre el país y así estaremos trabajando bajo la dirigencia nacional del partido”, señaló Moreira.

