AMLO asegura que se ha ahorrado más de un billón de pesos por austeridad

En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el programa de austeridad ha dejado un ahorro, en lo que va el gobierno, de un billón 400 millones de pesos.

En el Recinto Homenaje a Benito Juárez, el mandatario dijo que esta reducción se da en compras y contratos, así como reduciendo al mínimo el robo de combustible, la defraudación fiscal y otras prácticas dañinas heredadas del antiguo régimen.

“La austeridad, la cancelación de fideicomisos, de contratos leoninos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”, expuso.

Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y de sus principales colaboradores, agregó que con esta fórmula de combatir y gobernar sin lujos y frivolidad se han podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos ni los precios de los combustibles.

Y los más importante, dijo el mandatario, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales, como pensiones a los adultos mayores y becas.

La ceremonia se realiza en el recinto homenaje Benito Juárez, al interior de Palacio Nacional y ahí está reunido el presidente con su gabinete y su esposa Beatriz Gutiérrez.



“Ya están sentadas las bases de la transformación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya están sentadas las bases de la transformación en el país.

“A sólo dos años, nueve meses, de ocupar la Presidencia puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México” aseguró.

En el Recinto Homenaje a Benito Juárez, el mandatario insistió que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, y se garantizan las libertades y el derecho a disentir.

También aseguró que transparencia plena y derecho a la información y no se censura a nadie y tampoco se violan los derechos humanos y su gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal.

En ese sentido, el presidente dijo que ahora se gobierna con austeridad y autoridad moral y lo más importante no se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad.

“En la práctica no hay fueros, ni privilegios, se protege a la naturaleza, se promueve la igualdad de género y se repudia la discriminación y el racismo… es un timbre de orgullo que, a pesar de la crisis económica y sanitaria que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento que nos causó no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México”, remató.

La ceremonia se realiza en el recinto homenaje Benito Juárez, al interior de Palacio Nacional y ahí está reunido el presidente con su gabinete y su esposa Beatriz Gutiérrez.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar