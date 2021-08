AMLO presenta su libro "A la mitad del camino" en la mañanera: "No se van aburrir"

En la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador presentó su libro más reciente, "A la mitad de camino" y prometió que no se van aburrir al leerlo. "Les aseguro que no se van aburrir", dijo, después de recomendárselo especialmente a sus adversarios políticos.

Mostrando un ejemplar, el mandatario agregó que no van "bostezar" aún cuando no se esté de acuerdo con la visión del gobierno. "No podemos tener pensamiento único, porque eso no corresponde a la democracia", añadió el presidente.

El libro estará dividido en cuatro capítulos: el presente, la política exterior, la oposición y el porvenir. El capítulo de la política exterior está dedicado a describir cómo fue la relación con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Ahí se habla de todo lo que se trató. Ahí va quedar claro cómo es la política exterior de México", había explicado la semana pasada, cuando anunció la fecha en la que estaría disponible la obra en las librerías. El capítulo tres está dedicado a la oposición de la 4T, por lo que insistió en invitar a los que no lo ven con buenos ojos a que lo lean.

El libro "A la mitad del camino" sale al público cuando López Obrador inicia la segunda mitad de su mandato y la obra ya se encuentra en librerías.

Por Francisco Nieto