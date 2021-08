Hombre con hernia de disco llevó en bicicleta a su hermana discapacitada a ser vacunada en Tamaulipas

Sin importar que sufre de una hernia de disco, ni el calor de más de 30 grados en Tamaulipas, a sus 59 años de edad, don Salomón Benítez Meza pedaleo más de media hora desde la Grulla hasta la zona centro de Altamira; su objetivo fue llevar a bordo de su triciclo, bicicleta adaptada para transportar objetos o personas, a su hermana Reyna Margarita a la primaria "Vicente Guerrero" para que fuera vacunada.

Su hermana de 37 años de edad tiene un problema de hidrocefalia, que también le provoca dificultades para caminar, por lo que la subió a un triciclo junto a su silla de ruedas, único medio de transporte con el que cuenta la familia.

En total, de ida y vuelta, se hacen una hora de camino, y con el calor se complica aún más, sin embargo, recalcó que es importante que su hermana se encuentre protegida contra el coronavirus.

Al llegar al módulo de vacunación, fueron atendidos por los servidores de la nación, así como personal de la Marina, quienes les brindaron todas las facilidades para que pudiera ser vacunada Reyna Margarita.

Don Salomón, ya vacunado, reiteró que era importante que también su hermana estuviera protegida, pues a lo largo de la pandemia ha perdido a seis familiares quienes no soportaron la enfermedad surgida en Asia.

"Hay personas que no creen todavía después de lo que ha pasado, yo he perdido a seis familiares, vinieron familias, se enfermaron, todos se contagiaron y todavía hay quienes no creen", declaró.