Vicente Fox sale en defensa de Ricardo Anaya; mejor quédate callado "chachalaca" le dice a AMLO

El expresidente Vicente Fox no pudo contenerse y salió en defensa de Ricardo Anaya, figura opositora del gobierno actual, quien decidió exiliarse tras argumentar una presunta persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario dedicó un par de mensajes tras compartir los dimes y diretes que se generaron a partir de esta noticia.

"Es la acción más descarada, traidora y vil contra nuestra democracia y derechos. Es contra todos los Mexicanos!!", señaló Fox Quesada tras compartir una nota donde los diputados del PAN y PRI advirtieron que "el Gobierno usa la justicia para perseguir a opositores".

Asimismo, se fue en contra del tabasqueño en otro mensaje donde aseguró que desconoce la dignidad y reputación. Esto, después de que AMLO le pidió a Anaya, a través de "La Mañanera", que acatara el citatorio del Poder Judicial y en caso de ir a la prisión no podría afectarle, si es inocente, pues como luchador social contrario a sentirse mal, se fortalecería como dirigente.

"Que idiotez más grande!! Se ve que este tipo no conoce la honra, la dignidad, la reputación...... Mejor quédate callado 'chachalaca'", escribió Vicente Fox a manera de devolverle la frase que AMLO le dijo en reiteradas ocasiones cuando era candidato a la Presidencia en el 2006.

¿De qué se le acusa a Ricardo Anaya?

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó en septiembre de 2020 que Anaya es investigado tras ser señalado por el Emilio Lozoya, ex director General de Pemex, con relación en el caso Odebrecht.

El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) es acusado por los presuntos delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, así como delitos electorales, entre otros.

A través de un video, Ricardo Anaya aseguró que por todos los delitos que se le acusan sumarían 30 años de cárcel. Ante esto, reiteró que es inocente y calificó a López Obrador como un presidente mentiroso y vengativo.

Explicó que las audiencias comenzarían vía remota y la final se celebraría en el Reclusorio Norte. Sin embargo, dijo que en caso de asistir, ya no lo dejarán salir y que perderá todos sus derechos políticos y con ello sus aspiraciones de volver a contender por la presidencia de México en las próximas elecciones federales.

¿Qué dijo López Obrador sobre este caso?

Ante las acusaciones de Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no tiene ninguna relación con el citatorio que recibió en su casa. También le pidió al panista que se defienda con pruebas y la verdad ante las autoridades correspondientes.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos", señaló el tabasqueño.

