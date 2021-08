Mujer recibió dosis de diferentes vacunas anti Covid-19; ahora sufre parálisis facial

Una mujer del Estado de México aseguró haber recibido dos vacunas diferentes para completar su esquema de protección contra el Covid-19; la primera de AstraZeneca y la segunda la rusa Sputnik V, lo cual le habría causado parálisis facial. Esta información no ha sido corroborada por las autoridades sanitarias.

La mujer, identificada como Rosa María Ramírez Mata, de 55 años, expuso que la primera dosis la recibió el pasado 2 de junio en Teotihuacán, Estado de México. Pero el miércoles 11 de agosto, cuando fue por su segunda dosis, la mujer afirmó que la enviaron a Ecatepec, donde le administraron la Sputnik V. Al poco tiempo, sostiene, presentó síntomas como entumecimiento de la boca y parte del rostro.

“Me empecé a sentir toda entumecida de mi boca, mis labios bien grandes, y como que sentía muchos piquitos en mi lengua”, contó Rosa María Ramírez Mata a medios locales. Agregó que ella mostró a los aplicadores de vacunas que la primera que recibió era de otra farmacéutica, pero le comentaron que no pasaría nada y le aplicaron un fármaco diferente. “Me lo pidieron (el expediente), me lo recogieron y ellos vieron, pero la verdad como yo ya no veo bien y pues me metí sola”, dijo.

Todo ocurrió por una confusión. Foto: Especial.

Algunos estudios avalan la combinación de vacunas, pero sólo de ciertas marcas

Roselyn Lemus, una médico experta en el tema consultada por Grupo Fórmula, sostuvo que nadie debe recibir dosis de diferentes vacunas, porque no está comprobada su eficacia y puede ocasionar efectos secundarios. Recientemente en Argentina algunos estudios confirmaron que mezclar Sputnik V con Moderna es seguro, también en Reino Unido avalaron que Pfizer y AstraZeneca no tiene riesgo; sin embargo, en México no está avalada esta práctica.

De acuerdo con Lemus, el error de la mujer fue haber ido a dos lugares diferentes, pero también del personal de salud encargado de la vacunación, que debió decirle de la situación; expresó que los síntomas presentados por la mujer podrían tratarse de una parálisis de Bell y debe acudir cuanto antes con un doctor especializado.

