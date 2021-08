Todo los municipios de Tamaulipas tienen problemas con la recolección de basura: Secretaria de Medio Ambiente

La secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente emitió un exhortó al Ayuntamiento de Victoria para que atienda el problema del basurero, en el cual de manera frecuente se registran incendios causando problemas de contaminación ambiental.

El titular de la secretaría, Gilberto Estrella Hernández, dijo que se recomendó a la Presidencia Municipal tome las medidas de previsión necesarias a efecto de evitar los incendios, los cuales no descartó se han provocados por parte de quienes acuden a tirar basura al lugar poniendo más vigilancia.

Hizo hincapié en que la gran cantidad de basura que se está quemando provocan emisiones las cuales pueden ser contaminantes. Además, los vientos hacen que el humo alcance la ciudad causando molestia.

Señaló que prácticamente en todos los municipios de Tamaulipas se tienen problemas con los servicios de recolección de basura y su disposición final.

Apuntó que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo es el más eficiente en el servicio de recolección de basura pero ninguno llega al 100% , Reynosa y Victoria, han incrementado su recolección; sin embargo, no es suficiente.

Pero también es necesario contar con la colaboración de los vecinos depositando la basura en recipientes que los perros no tiren.

Advirtió que existen una gran cantidad de tiraderos a cielo abierto clandestinos debido a que particulares o quienes prestan el servicio de recolección de basura de manera particular no van hasta el basurero municipal y la tiran en lugares los cuales no reúnen las condiciones adecuadas para ello violando.

Con los tiraderos clandestinos a cielo abierto únicamente se están generando focos de infección por todos lados, comentó el titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Indicó que se tiene un proyecto de la construcción de un centro integral de residuos el cual a través del tiempo tiene la remediación del sitio y se avanza hacia una nueva tecnología denominada rellenos sanitarios secos en el cual se clasifica, se separa la basura y se aprovecha como composta, plásticos, cartón, metal, vidrios los cuales se pueden reutilizar quedando muy poca basura la cual mezclada con concreto se aprovecha como piso.

Este proyecto ha sido ya presentado a la Federación y se esta a la espera de que se asignen recursos a este proyecto que es necesario para Ciudad Victoria.

SSB