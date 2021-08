¿Consecuencias de la pandemia? Nacimientos, matrimonios y divorcios aumentan en Querétaro

El director del Registro Civil del municipio de Querétaro, José Luis Romero Montes, informó que aumentaron gradualmente los registros de nacimientos, matrimonios y divorcios a partir de abril de este año, después de que muchas personas optaron por no acudir a hacer estos trámites en 2020 por la pandemia y que los juzgados civiles estuvieron cerrados.

Recordó que el municipio cuenta ahora con un Sistema Informático de Citas, que permite agendar hasta tres mil citas al mes, para agilizar la atención y este año empezó a presentarse una mayor solicitud de trámites ante el Registro Civil de la capital.

Romero Montes precisó que en 2020 se registró el nacimiento de 13 mil 368 niñas y niños, pero en lo que va del año suman ocho mil 438 nacimientos registrados en el municipio y se estima que podría llegarse a una cifra de 14 mil 600 nacimientos al término de 2021.



“Los registros de nacimiento estuvieron un poco a la baja el año pasado, en abril y mayo, debido a la pandemia, por lo cual, muchos padres decidieron no salir a registrar, sin embargo, este 2021 hemos tenido un incremento bastante considerable, para darles un ejemplo, en abril de 2020 tuvimos 563 registros de nacimiento, en abril de 2021, mil 208, el doble”, detalló el director.

En lo que se refiere a matrimonios, en abril y mayo de 2020 no hubo uniones civiles así que el año cerró dos mil 199 matrimonios. Este año van mil 737 enlaces y se espera llegar a dos mil 600 al término de 2021.

“En cuanto ve a los divorcios, también fueron a la baja en 2020, esto no significa que las personas no se hayan separado, pero los juzgados civiles también cerraron sus puertas en algunos trámites y no se podían llevar a cabo los divorcios ni inscribirlos. En 2020 tuvimos 877 divorcios y en 2021 llevamos 649”, resaltó el funcionario municipal.

El director aclaró que, aunque los divorcios aumentaron en el municipio, “no significa que haya más divorcios o que la gente se separe más, solamente que con la apertura de más juzgados, ya se están inscribiendo más divorcios, podríamos llegar a los mil 100 y mil 200 divorcios”..

