¿Qué hace México contra el cambio climático? Calentamiento global ya es visible en el país

Ante los recientes datos publicados sobre el cambio climático, Greenpeace considera que México tiene que disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para contribuir a la lucha contra la crisis climática. Y es que en el Sexto Informe de Evaluación (IE6) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático se pronostica que la temperatura subirá cerca de 1.5 grados centígrados durante los próximos 20 años.

"Sin embargo, las insuficientes metas de reducción de emisiones comprometidas en los Acuerdos de París y en las leyes nacionales están siendo ignoradas, dando una total prioridad a la agenda fósil en la política energética nacional", alertó Pablo Ramírez, experto en energía y cambio climático.

De acuerdo con el documento mencionado, en la parte sur de Baja California, el incremento de temperatura llegó a ser de 0.5 grados centígrados por década durante los últimos 30 a 40 años. En tanto, en la Península de Yucatán el aumento registrado fue de 0.2 grados centígrados por década.

Estamos cerca del punto de inflexión. Foto: Especial.

Activistas responden al informe de la ONU

Tras la publicación del IE6, Greta Thunberg, activista sueca de 18 años, aseguró que las cifras expuestas no la toman por sorpresa, pues sólo confirman lo que ya se sabía por medio de otros miles de estudios y reportes previos: que estamos en una emergencia.

"No nos dice qué hacer. Depende de nosotros ser valientes y tomar decisiones basadas en la evidencia científica provista por estos reportes. Aún podemos evitar las peores consecuencias, pero no si continuamos como hasta ahora y no sin tratar la crisis como una crisis", escribió Thunberg en Twitter.

Bajo un escenario con altas emisiones de GEI, la temperatura de la Tierra podría aumentar desde 3.3 hasta 5.7 grados centígrados para finales de este siglo, con respecto a los niveles previos a la Revolución Industrial, lo cual traería consigo cambios muy drásticos y dramáticos en todo el mundo.

msb