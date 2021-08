PRI realiza homenaje luctuoso a René Juárez Cisneros

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el partido va por el debate interno y abierto para construir la fortaleza del PRI y terminar con las conflagraciones y conspiraciones dentro del instituto político.

Durante el homenaje luctuoso al priista René Juárez Cisneros, ex presidente del partido y coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, que 15 días después de su muerte le rindió el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el dirigente aprovechó para hablar de la crisis que enfrenta el partido.

En la ceremonia, para la que no hubo previo aviso y fue anunciada este martes minutos después de haber iniciado, Moreno, llamó a recordar a Juárez Cisneros como él hubiera querido, privilegiando el debate interno para la construcción del nuevo PRI.

“Recordemos hoy a nuestro gran amigo, René Juárez Cisneros, como creo que él quisiera hacerlo, con un planteamiento que nos lleve a honrar el debate interno, y en construir la nueva fortaleza de nuestro partido”, señaló.

En este contexto anunció que se realizará la vigésima tercera Asamblea Nacional del PRI, en donde se pondrán a revisión las causas de todos y los cauces que han tomado, el dirigente se pronunció en contra de las conflagraciones y conspiraciones que calificó de absurdas y aseguró que se escuchará a todos los priistas.

“Estamos en esta etapa listos para la política que se nutre de razones y de causas, listos para el debate abierto, preparados para la deliberación, por eso mismo, en contra de las conflagraciones internas y la debilidad que se escuda en la conspiración absurda, todo aquel que tenga una razón y crítica podrá plantearla y deberá hacerlo, en el debate encontraremos y abriremos el horizonte del partido, como René Juárez lo hubiera impulsado y lo hubiera querido”, sostuvo el presidente del PRI.

En el homenaje luctuoso al ex gobernador de Guerrero, estuvieron presentes senadores, diputados y líderes priistas, así como su esposa, Virginia Campos Perea y sus ocho hijos; Ricardo y Mariana Juárez Campos; René y Ana Marcela Juárez Albarrán; María Renee, Carmen y Carlos Emiliano Juárez Acevedo y Atenas Juárez Olaguibel.

Así como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien antecedió a Alejandro Moreno en la palabra, el mandatario estatal reconoció la trayectoria del priista como amigo, servidor público y priista.

Y entre líneas, también aprovechó para hablar del partido y de la crisis interna que enfrenta.

“René (Juárez) fue un hombre que se formó en el PRI, no fue advenedizo, no fue traidor, no fue falso, René conocía exactamente al PRI, conocía cómo se mueven los priistas dentro y fuera del PRI”, subrayó.

El guerrerense, resaltó el liderazgo de Juárez dentro del partido y los principios que en el pasado sostuvieron al priismo.

“René primero fue líder y después dirigente, conceptos que José Francisco Ruiz Massieu delineo perfectamente cuando se refirió a Luis Donaldo Colosio, decía Ruiz Massieu, un partido político que lo sea realmente, además de reunir plataforma ideológica, oferta programática, estructura organizativa, cultura política, dirigentes, militantes, votantes y simpatizantes, siempre el partido político aspira a tener lideres”, refirió Astudillo.

También a Juárez Cisneros como presidente nacional del PRI en 2018, cuando el partido perdió la Presidencia de la República, pero que enfatizó, supo reconocer los resultados negativos.

“René Juárez llegó a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en momentos muy difíciles, en donde los caminos ya no eran halagadores, los vivió con intensidad, con pasión, dio todo lo que pudo dar y como buen demócrata, en el momento que lo tuvo que hacer, supo que los resultados no eran positivos para el PRI y lo reconoció”, señaló Héctor Astudillo.

Luego de los discursos del gobernador de Guerrero y del actual presidente nacional del PRI, las cenizas de Juárez Cisneros, fueron llevadas al auditorio Plutarco Elías Calles, de la sede nacional para rendirle una serie de guardias de honor.

alg