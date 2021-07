Con “Piel de Barro”, apoyan obra de artesanos en Jalisco

Con “Piel de Barro” una plataforma de comercialización digital se planea dejar atrás el típico regateo a los artesanos indígenas del “¿cuánto es lo menos?” y cambiarlo por “¿cuánto es lo más?”. Se brindan detalles sobre la obra (nombre, técnica y su tiempo de realización), así como el nombre, origen y trayectoria del artesano, se proporciona el precio del producto pero se le pregunta al comprador cuánto está dispuesto a pagar.

“El problema no es con los extranjeros, los que regatean son los mexicanos. Mi abuelo Zacarías Jimón era un maestro artesano, el general Lázaro Cárdenas y el Dr. Atl (Gerardo Murillo Cornado, pintor y escritor) lo visitaban mucho. Yo soy heredero de una tradición familiar de varias generaciones, son cinco generaciones”, comentó Florentino Jimón Barba, en entrevista con El Heraldo de México.

Aunque en el país y en Jalisco hay miles de artesanos su obra no se refleja en los índices económicos nacionales porque ha sido magra la ganancia para los creadores.

“El problema es que la artesanía no está valorizada, lo que tenemos que entender y ayudar a entender a los consumidos es que: a la artesanía no se le regatea. A los artesanos se les reconoce, no es la materia prima, no es el barro, es toda la herencia, la cultura milenaria que tenemos en todas las técnicas. Si reconociéramos el valor de las artesanías, el producto interno bruto sería diez veces mayor, hoy no llega ni a 2 décimas”, lamenta el coordinador del gabinete económico en Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

Por otro lado, la Escuela Nacional de la Cerámica tendrá estudios a nivel licenciatura. Se enseñará a los alumnos, las técnicas artesanales con diversos materiales (barro, vidrio soplado, latón, etc.), horneado en leña sin generar humo, empacado de artesanías, diseño, innovación, digitalización, protección intelectual y comercialización internacional.

La pandemia de COVID-19 afectó la producción, arrebató la vida de varios maestros artesanos, pero también enseñó que esta labor debe dignificarse y profesionalizarse ya que recientemente ha disminuido considerablemente el número de artesanos.

“La artesanía es su forma de vida. La producción artesanal es muy alta, son más de cinco mil personas dedicadas a trabajar la cerámica. Tristemente no se puede vivir de esto. ¿Qué hijo quiere dedicarse a lo que trabaja su padre si no le da (para vivir)? Sí tenemos casos de éxito y la producción sigue (por generaciones)”, subrayó David Arce, director de la escuela.

