Alcalde de Tomatlán justifica ausencia a la reunión convocada en Casa Jalisco debido a contagio de COVID-19

Debido a que se encontraba enfermo con COVID-19, Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán, justificó su ausencia a la reunión convocada en Casa Jalisco para revisar los protocolos sanitarios para afrontar la pandemia lo que derivó en un extrañamiento por parte de la Secretaría de Salud estatal.

"Iba a salir yo en la madrugada y no salí por eso, porque ya en la noche me puse malo, pero yo nunca fallo es la primera vez que fallo en los seis años... no, no le avisé porque no tenía caso avisarle porque no iba a llegar a tiempo, ya después le avisé, ayer estuve todo el día acostado, hoy ya me paré y ya me estoy recuperando".

Dijo que acatará lo que diga el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para proteger a la población contra el SARS-CoV-2 y refirió que si han estado al pendiente.

Tello García explicó que a consecuencia de padecer coronavirus, en donde incluso su madre falleció, le han traído secuelas médicas y complicaciones entre otras, "una enzima alcalina que le desubicó el hígado y un problemita en el páncreas, es un desorden, ese virus si es una cosa fea".

Esta mañana el mandatario estatal sentenció que los presidentes municipales que no acaten las medidas sanitarias o hagan cumplir los protocolos contra el Covid-19, podrían enfrentarse con juicios políticos ante el Congreso local.

