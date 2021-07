Comunidad LGBT de Colima pide justicia por feminicidio de Valeria

Integrantes de la comunidad LGBT de Colima hicieron un llamado a las autoridades para que se frenen los feminicidios en la entidad, tras el asesinato la madrugada de este miércoles de Valeria, una mujer transexual localizada estrangulada y con huellas de violencia, al interior de una vivienda, en la colonia Villas de Oro, Villa de Álvarez.

El presidente de la Asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán, Ángel Chávez Novela, lamentó que en menos de una semana, se cometieron dos feminicidios en la entidad, el de Valeria y de Martha Leticia, una menor de 16 años de edad.

“No se vale que se prive de la vida de dos mujeres, hablo del caso de Martha, aquí en Tecomán, una niña menor de edad y de esta chica trans en Colima. Creo que la Fiscalía debe de actuar de inmediato, porque estamos hablando de dos feminicidios en una misma semana”, externó Chávez Novela.

Recordó que Colima es uno de los pocos estados que cuenta con un protocolo de feminicidios, que incluye a las chicas trans, a las menores de edad, a cualquier mujer, pero no se toma en cuenta.

“No se está llevando a cabo el protocolo que tenemos para hacer la investigación y para hacer justicia por estos asesinatos, me parece a mí que solamente en algunos casos han actuado de manera rápida, pero hay otros casos y me refieron a las chicas trans, que son lentos, que no les veo el interés de resolverlos y creo que ahí estamos fallando como sociedad o como fiscalía el que no hagan valer la ley por igual”, manifestó.

En tanto, la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, externó a través de sus redes sociales que se une a la exigencia de justicia en el caso de Valeria y externó sus condolencias a sus familiares y amigos.

“Me uno a la exigencia a las autoridades correspondientes para que se actúe a resolver este y tantos feminicidios más que siguen impunes. No más crímenes de odio, no más discriminación, no más violencia hacia las mujeres. Trabajamos en una cultura de respeto a nuestras orientaciones sexuales, géneros e identidades”, expresó Vizcaíno Silva.

Este domingo familiares de Martha Leticia llevarán a cabo una marcha en la cabecera municipal de Tecomán, para exigir justicia por su feminicidio, mientras que la comunidad LGBT también realizará otra marcha por el orgullo gay en la capital, donde también pedirán justicia por los dos feminicidios.