Ante incremento de casos Covid-19, anuncia NL regreso de medidas de protección

Después de reconocer que Nuevo León vive un repunte de casos y hospitalizaciones por Covid-19, la autoridad estatal anunció nuevamente medidas de restricción en comercios y establecimientos, al reducir el aforo permitido al 50 por ciento, cuando antes se encontraba en un 70 por ciento.

Durante la presentación del semáforo epidemiológico en la entidad, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos detalló que el aforo permitido para casi todos los giros comerciales que tienen permitidos operar actualmente ahora será de 50 por ciento, y con horario restringido hasta la medianoche.

Previamente, el aforo máximo permitido era de 70 por ciento, y no había restricción de horario.

Esto ya que el semáforo epidemiológico registra un indicador en color rojo: el número de pruebas positivas; y tres en color naranja: el promedio de casos nuevos, la comparación de neumonías y el promedio de defunciones.

Por otro lado, en color verde se ubican cuatro indicadores como la ocupación de camas de terapia intensiva, capacidad instalada, tasa de transmisión y comparación de enfermedades respiratorias.

El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón confirmó las nuevas medidas y pidió a los ciudadanos a respetar las medidas anunciadas para evitar que en la próxima semana se tengan que anunciar aún más medidas, o con mayor restricción.

“Es una alerta amarilla, no roja, si no nos ponemos abusados en una semana tendremos alerta roja. Todos estamos preocupados, por eso estoy aquí: la sociedad tiene que entender que el virus no se ha ido, sigue ahí, multiplicándose. Está presente todos los días y en todas partes aún a pesar de la vacuna”, condenó el Bronco.

Reveló que al menos 500 personas que se han infectado en los últimos días estaban vacunadas, algo que aseguró “lo sorprendió”.

Por otro lado, de la O Cavazos urgió a que la autoridad federal inicie la vacunación en adultos jóvenes y jóvenes, ya que son el grupo de edad que más se está contagiando.

Incluso, detalló que, como pediatra, ahora está recibiendo muchos casos de niños contagiados de Covid-19.

“He visto niños contagiados que en el momento más álgido de la pandemia, no teníamos contacto con niños contagiados y hoy llegan más frecuentemente a nuestros consultorios”.

Cabe recordar que en Nuevo León, solo 19.88 por ciento cuenta con esquema completo, y muchos municipios siguen pendientes incluso de recibir una segunda dosis en algunos grupos etarios.