¿Quién es la primera persona con la variante DELTA de Covid-19 en Jalisco?

Un paciente masculino de 33 años de edad, originario de Nagpur, India, quien llegó a México el día 18 de abril de 2021, y posteriormente se trasladó al municipio de Zapopan, es el primer caso de la variante Delta del SARS-CoV-2 confirmado en la entidad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), explicó que un día antes (17 de abril) comenzó con síntomas: tos, fiebre, escalofríos y dolor de cabeza; posteriormente dolor de pecho y dificultad en la respiración.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) procesó su muestra y la envió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), autoridad federal que confirma corresponde a la variante Delta.

El paciente se atendió con médico particular, quien confirmó Covid-19 por prueba de antígeno. Dado que el paciente proviene de la India y la situación epidemiológica que vive ese país, se decide toma de muestra por PCR, misma que el LESP envió al INDRE para genotificación.

Este caso se manejó en su domicilio y no requirió hospitalización; en la investigación epidemiológica y seguimiento de contactos, se incluyó al médico particular que atendió el caso y el intérprete del paciente. Dos muestras resultaron positivas a SARS-CoV-2, pero no a la variante Delta.

Se hicieron los análisis pertinentes. FOTO: Especial

Actualmente los tres casos están recuperados

A la fecha, la SSJ tiene algunas muestras en estudio de personas que presentan criterios de sospecha de haber padecido la infección por SARS-CoV-2 con la variante B.1.617.2 y que se trata de viajeros internacionales, especialmente provenientes de países con esta variante, o bien, personas que tuvieron coronavirus a pesar de haber recibido la vacuna; sin que a la fecha el INDRE haya confirmado oficialmente más casos de la variante B.1.617.2 cuya presencia es un riesgo latente en todo el mundo.

En diciembre de 2020 la variante fue notificada por la India, a manera de brotes con un importante número de casos y defunciones en dicho país.

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró “variante de preocupación”, dado que se ha reportado es más contagiosa y con mayor resistencia a las vacunas.