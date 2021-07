“No se suicidó, la mataron” a Jade la asesinaron en el InDeporte de Chiapas; tenía 13 años

Los deportes eran lo que más le apasionaban a Jade Guadalupe Yuing Gómez. Desde pequeña fue muy disciplinada, practicaba ballet, gimnasia, tenis, tochito y judo, a éste decidió dedicarle todos sus días, sus mañanas y sus noches. Y fue justo el deporte lo que terminó en un feminicidio disfrazado del suicidio para una niña de 13 años, en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Jade era la hija mayor de Ángel y Adriana. Una niña muy alegre, pero a la vez centrada. Le gustaba leer y escribir canciones y poemas. Soñaba con ser todo de grande, quería ser escritora, piloto o entrar a la militar, pero lo que más le gustaba eran los deportes, por lo que a sus 13 años le pidió a sus padres entrar al InDeporte para continuar sus estudios de secundaria y probar suerte en el judo.

El judo es un arte marcial de ataque y defensa de origen japonés que consiste en el dominio de la técnica sobre la fuerza bruta para vencer al oponente. Un deporte en el que Jade tenía todo el potencial, pues era una niña alta que medía un metro con 65 centímetros y contaba con la masa corporal ideal para pelear.

El Instituto del Deporte es una escuela de alto rendimiento para deportistas. De ahí salen atletas que compiten a nivel mundial e incluso en los Juegos Olímpicos. Jade, consciente del reto que significaba, se comprometió con la institución de Chiapas para crecer deportivamente de siete de la mañana a siete de la noche, de lunes a viernes. Su desempeño fue tal que al poco tiempo se convirtió en maestra de judo de cinco niños pequeños.

La otra cara del InDeporte

Lo que parecía una escuela ideal para ella, al paso del tiempo mostró su peor versión. Jade comenzó a sentirse incómoda en la institución, le contó a sus papás sobre situaciones de bullying que se vivían ahí y que incluso le llegaron a ofrecer droga. La niña de 13 años no se quedaba callada, cualquier injusticia o inconformidad, ella alzaba la voz. Días antes de su muerte, dijo que ya no quería seguir ahí, pero al encontrarse a la mitad del ciclo escolar, sus padres acordaron que la cambiarían una vez finalizado el año.

Tras el asesinato de su hija de 13 años, Adriana Gómez no ha dejado de investigar y son muchas las denuncias por acoso sexual, violación, amenazas y bullying que suma la institución de Chiapas dirigida por la exatleta y medallista nacional Tania Robles.

El feminicidio de una niña de 13 años

Jade fue asesinada el 14 de enero de 2020 por la mañana, pero a su madre la contactaron casi a las dos de la tarde con el aviso de que la niña de 13 años se había suicidado en los baños del InDeporte. Adriana le marcó al entrenador de su hija, él contestó con indiferencia diciendo que no estaba en el lugar y colgó el teléfono. Trató de localizar a los profesores y padres de sus compañeros, pero nadie tomó su llamada.

El papá de Jade fue quien pudo llegar primero a la escuela, pero el personal de la institución ya resguardaba la entrada con la instrucción de impedirle el paso. A la fuerza logró entrar, no sin antes ser golpeado por quienes vigilaban. A la madre de la joven deportista nunca la dejaron pasar a ver a su hija.

El cuerpo de la pequeña no estaba en los baños, sino en la zona de patinaje, suspendido del techo. Jade estaba rígida y su lonchera intacta; en el dictamen médico salió que no tenía jugos gástricos, es decir, no había desayunado; la asesinaron alrededor de las 9 de la mañana.

Quien reportó su fallecimiento fue el personal de intendencia, alrededor de las 11:00 horas, pero nadie llamó a la ambulancia, ni a la policía. Y fue hasta casi las dos de la tarde que un compañero de Jade le avisó a la mamá.

¿Cómo murió Jade?

Los resultados de la necropsia indican que Jade murió de asfixia por ahorcadura y presentaba una fractura en el cuello, en el primer anillo traqueal. Cuando una persona se cuelga para suicidarse, el lazo sube por el cuello hasta sostenerse con la mandíbula; en el caso de la pequeña de 13 años, la fractura del cuello estaba mucho más abajo. Esto quiere decir que primero la estrangularon y posteriormente la colgaron para simular un suicidio.

¿Qué nos da a entender? Que a mi hija la estrangularon. Nosotros lo hemos investigado, de hecho fuimos con una médica, ella nos dijo, ‘a la niña la estrangularon’ “

Jade no se suicidó, pero en la escena del crimen se sembró una supuesta carta donde expresaba los motivos para quitarse la vida; esa carta se perdió y no se puede comparar si la letra realmente es de la niña.

¿Quién mató a Jade?

La señora Adriana está completamente convencida que el InDeporte de Chiapas sabe quién es el asesino de su hija y lo está cubriendo. Desde la muerte de Jade, la institución no ha cooperado para esclarecer el caso y se ha mostrado indiferente y hostil ante la familia de la joven deportista.

Las pocas declaraciones del personal, maestros, entrenadores y compañeros de Jade ante la Fiscalía muestran inconsistencias y contradicciones que han estancado las investigaciones bajo la línea de que la pequeña deportista se suicidó.

Entre las omisiones del caso destacan que Jade supuestamente se colgó con una cinta de judo color naranja, pero en realidad era un cordón rojo. En la carpeta de investigación se establece que se tomaron 194 fotografías al cadáver, pero su familia solo ha tenido acceso a unas cuantas y pelea por acceder a todas las demás. En una de las imágenes, la niña de 13 años aparece colgada con un tipo de nudo y en otras con un nudo diferente. En una foto aparece a medio metro suspendida y en otra a ras del piso.

¿Qué es un feminicidio?

El día de la muerte de Jade llegó a la institución el grupo de “Alto Impacto”, una fiscalía de cateo de droga y trata de personas en Chiapas, conocido popularmente como “Fábrica de Francia” por su fama en fabricar delitos donde no los hay.

El InDeporte fue quien acordonó el lugar, no la policía. Y no se guardó la escena del crimen, la limpiaron y se siguió operando con normalidad al día siguiente como si nada hubiera pasado.

El entrenador de Jade nunca le dio la cara a la familia tras su muerte a pesar de ser de las últimas personas que la vieron con vida; su declaración tiene mentiras y contradicciones, externa Adriana. La psicóloga de la escuela declaró que el intendente fue quien le entregó la supuesta carta de suicidio, pero él afirmó nunca haberle entregado ninguna carta.

Exhumación del cuerpo

El caso de Jade estuvo primero en Justicia Restaurativa en la Fiscalía de Chiapas y fue clasificado como suicidio. Pero su familia lucha por que se clasifique como feminicidio; gente allegada a las autoridades le han externado a los papás de la pequeña que el caso no será clasificado como tal por “órdenes de arriba”.

La lucha de la familia Yuing Gómez para buscar justicia por la muerte de la niña de 13 años llegó a oídos del Observatorio Nacional de Feminicidios, quienes leyeron el caso y concluyeron que a la deportista la asesinaron, por lo que ahora ellos llevan la investigación pues las autoridades de Chiapas continúan cubriendo al Instituto del Deporte.

El 8 de julio de 2021, a un año y medio de su muerte, se exhumó el cuerpo de Jade para continuar con las investigaciones y dar con el feminicida, porque la niña no se suicidó, a ella la mataron, sentencia una madre que exige justicia.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz