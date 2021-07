La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy jueves 22 de julio 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador se dedicó a responder preguntas de los medios de comunicación. Ahí tocó temas como Covid-19, las vacunas, la situación de seguridad en nuestro país, además de los sueldos y gastos de algunos funcionarios públicos.

Ahí mencionó que no es correcto que existan sueldos tan elevados y que se debe respetar la política de austeridad que ha impuesto su administración. El titular del Ejecutivo dijo que esto permitirá liberar fondos para poder atacar las necesidades prioritarias.

El Castillo de la Pureza

El presidente López Obrador aseguró que en muchas ocasiones, los jueces están aislados y no hacen caso a lo que necesita la gente. Dijo que los jueces son los funcionarios que tienen menor credibilidad entre la gente y que están aislados de la sociedad: "Yo pertenezco al Poder Judicial, soy autónomo", explicó el político morenista.

De manera irónica lo comparó con la película El Castillo de la pureza. "Soy como el Castillo de la Pureza, aislado completamente, son mis asuntos. Esto no lo entiende el pueblo, es de jurisconsultos, de eminencias, de la élite", acusó.

Descentralización del gabinete

López Obrador explicó que una de las razones de que no se haya realizada la descentralización de su gabinete, tiene que ver con la pandemia de Covid-19, pero ya se reactivará esta encomienda, que se encuentra entre los 100 compromisos que hizo en diciembre de 2018. Agregó que han sido muy pocas secretarias las que se han movido, como el caso de la Secretaría de Energía, la cual ya está en Villahermosa, Tabasco.

Además, se planea cambiar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura y a Petróleos Mexicanos, antes de que termine el año. El mandatario dio a conocer que este fin de semana conoció el edificio que ocupará la Secretaría de Salud, por lo que la mudanza se hará a fin de año. Asimismo, pidió a los secretarios de las demás dependencias "que se apliquen", para agilizar las mudanzas.

Quiere participación en la consulta

Aunque reiteró que no participará en la Consulta popular del primero de agosto, López Obrador pidió a la gente que participe en la votación y que, sin importar si es a favor o en contra, deben participar para mejorar la democracia de nuestro país. AMLO reconoció que se puede escuchar contradictorio, pero dijo que él no irá a las urnas para decidir si se enjuicia o no a los ex presidentes de México, desde 1988 hasta 2018.

Celebra recuperación de empleos

"Faltan 200 mil empleos formales para que el país esté como antes de la pandemia de Covid-19", dijo López Obrador en la Conferencia Mañanera. El mandatario aseguró que durante la pandemia se perdieron un millón y medio de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero al final del mes de julio ya estarían recuperados.

También aseguró que ya hay más indicadores, incluso bancarios, que señalan que la economía mexicana crecerá este año un 6 por ciento.

