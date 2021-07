Samuel García recibe multa de 55 MDP por las publicaciones de Mariana Rodríguez

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, denunció que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) busca imponer una multa de 55 millones de pesos por promoción en redes de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

A través de un mensaje en sus redes sociales, García explicó que el INE busca que Rodríguez le “cobre” a su esposo un total de 27.8 millones de pesos por las historias y fotos que subió con él durante la campaña: “Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”..

Samuel García calificó como “ofensivo” que se busque ponerle precio al trabajo de su esposa durante la campaña y aseguró que es injusto que el “éxito que ha alcanzado con su trabajo”, quieran convertirlo en un “castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión”.

Agregó que es ridículo que en su lógica, las fotos e historias que Mariana subió con García, su esposo desde hace más de un año tendrían un valor de 27 millones de pesos y una multa de 55 millones de pesos.

“Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta”, concluyó García.

Cabe señalar que desde las campañas electorales en el Estado, partidos contrincantes a García en Nuevo León interpusieron denuncias ante la autoridad electoral por la difusión en redes sociales de Rodríguez de la campaña de su esposo.

Mariana Rodríguez dejó de compartir imágenes y videos de pequeños negocios que acudían a entregarle regalos durante los eventos proselitistas de Movimiento Ciudadano, al considerar que debería ser considerado como gasto de campaña.

Samuel García y Mariana Rodríguez. Foto: Instagram @marianardzcantu

Con información de Daniela García