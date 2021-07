FGR no está actuando de buena fe en el caso de Ildefonso Guajardo, asegura su abogado

No sé si sea persecución política en contra de Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, pero es una situación en la que la Fiscalía General de la República (FGR), como institución, no está actuando de buena fe, debe hacerlo observando todos los principios, dijo José Luis Montero, su abogado penalista y defensor.

Además, refirió que tienen como acreditar la inconsistencia en su cuenta en el extranjero y lo harán ante un control judicial, es decir, ante un órgano jurisdiccional, donde se demostrará que "no hay tal enriquecimiento ilícito que señala la Fiscalía con relación a Ildefonso Guajardo Villareal"

Destacó que en lo político Ildefonso Guajardo tiene una carrera intachable y su trayectoria es ampliamente conocida; sin embargo, hay muchos intereses y pareciera que se utilizan estas instituciones para intervenir en lo político.

"En lo jurídico tenemos a una institución que hoy en día, con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, esto es un sistema que no necesita comprobarse su eficiencia, en otros países es algo determinante y es algo que ha sido garantista, y en este país al no tener la infraestructura poco a poco se está prostituyendo, se está mal utilizando", comentó en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.

Montero señaló que la Fiscalía debió dar la oportunidad de acreditar los hechos ante la propia institución; es decir, en la carpeta investigación; sin embargo, no sucedió. Además, hay imprecisiones y deficiencias en la institución, y no solo en este caso, sino en muchos.

Explicó que la denuncia inició por la Función Pública por cinco rubros, y una vez que llegaron a la Fiscalía se tuvo la oportunidad de rendir entrevistas, y el ex secretario de Economía ofreció datos que desacreditan cuatro de los cinco puntos señalados, el último es el referente a un cuadro declarado en 2010, en el que faltaban citar a personas que están relacionadas con ese hecho y se está en espera de esa situación.

Detalló que hay tres movimientos por los que se le están haciendo imputaciones por poco más de 9 millones 300 mil pesos: un pago a una tarjeta de crédito American Express, que asciende a 400 mil pesos, aproximadamente, pero del que se tiene todo para acreditar el porqué de estos pagos.

También hay unos saldos en una cuenta de ahorro en Estados Unidos, este es el rubro principal por la cantidad de 8 millones de pesos, ahí hay un depósito de 300 mil que es el más alto, aunque señaló que deben considerarse las variaciones por los rendimientos que arroja una cuenta de ahorros y por el tipo de cambio del dólar en un dictamen con la documentación necesaria para poder cruzar y llegar a conclusiones.

Finalmente, hay otro depósito de mil dólares que fue realizado por su hermano Reinaldo Guajardo, y que proviene de repudiar una herencia.

