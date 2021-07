Lo más importante para mi es mi prestigio público: Ildefonso Guajardo

La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez federal, la vinculación a proceso en contra de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.

Al respecto, en entrevista con Carlos Zuñiga para el programa de Cámara de Origen, en Heraldo Radio, el ahora diputado federal electo, señaló que estas medidas en su contra son una persecución política.

Dado lo que pidió la fiscalía, parecería que es una persecución política, por mi participación en la campaña de Morena, en Nuevo León y porque ahora voy a ser parte de la oposición en el Congreso de la Unión. Agarraron a uno de los que les gusto agarrar, para mandar un mensaje de que el el que se ponga muy duro en la oposición, pues todos tienen la fragilidad, cuando se tiene la autoridad, para embestirlos.

Sobre el por qué se dieron estas medidas cautelares, Guajardo Villareal señaló que él solo recibió un dinero de la cuenta de su hermano por compensación de los derechos sucesorios de su madre.

De repente la fiscalía abre nuevas observaciones y de esas observaciones la más importante es dice es que recibiste en la cuenta, una cuenta que tengo desde que trabajé en el Fondo Monetario Internacional, donde recibí 300 mil dólares y si, pero no es de enriquecimiento ilícito, viene de la cuenta de mi hermano, a la mía, por compensarme de los derechos sucesorios de mi madre.

Acotó que él se encuentra tranquilo al respecto pues no tiene nada que esconder y lo más importante es su prestigio público.

Estoy muy tranquilo de que el juez nos dio cuatro meses para poder fortalecer nuestra defensa. El prestigio público lo construyes no en un día, llevó 40 años de servicio público, eso no se puede cambiar en un día esa es la tranquilidad con la cual me voya a así que esa es la tranquilidad

Sobre las medidas cautelares del juez, Guajardo dijo que fueron: 1 que cada mes debe firmar el acta de que él se encuentra disponible en la UMECA y 2. En caso de salir al extranjero debe pedir permiso al juez, aunque se estaba pidiendo una tercera.

Querían que el juez me impidiera tomar protesta como diputado, primero me sorprendió la ignorancia de la fiscalía, no saben que un poder no se puede imponer sobre otro, y segundo por amor de Dios lo más importante para mi es mi prestigio.

dhfm