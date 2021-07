NO reconocer la problemática de desabasto de medicamentos es ‘politiquería’, asegura Andrés Castañeda

El coordinador del colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda, habló sobre el grupo de padres de niños con cáncer que exigen medicamentos para sus hijos, presentarán hoy una demanda ante la Fiscalía General de la República contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En entrevista para El Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Castañeda explicó que las acciones están impulsadas por varios grupos de padres de niños con cáncer y desde el colectivo se ha documentado que el desabasto no solo está en medicamentos de esta enfermedad, sino se trata de un problema generalizado en todo el país.

Agregó que en los documentos que pueden consultarse en la página http://cerodesabasto.org, se ha visto cómo el desabasto ha ido aumentando, particularmente, a partir del segundo semestre del año 2019, afectando a todo tipo de patologías, como a los adultos y niños con cáncer, el dolor y la urgencia son “tremendas”, así como los que necesitan un trasplante, los que padecen VIH, diabetes, hipertensión, entre otras.

Mencionó que una demanda es una de las tantas acciones que los ciudadanos pueden usar para defender sus derechos, porque al final la responsabilidad de garantizar el acceso a los medicamentos es de la autoridad.

Agregó que por lo dicho por López-Gatell es indignante que se menosprecien las quejas de la ciudadanía y no entender que “la salud es un derecho y que es su responsabilidad”, y que estos argumentos de que si antes también había desabasto y que la oposición está utilizando esto en su contra, no tienen lugar, porque el problema de fondo es que no hay medicamento en las clínicas, hospitales, y esos son hechos, siendo responsabilidad de la autoridad en turno.

“No tienen sentido esos comentarios, están muy fuera de lugar”, aseguró.

Espera que se reconozca la problemática del desabasto de medicamentos y que se propongan soluciones reales.

Expresó que la autoridad puede decir ciertas cosas, pero los gastos de la misma autoridad reflejan lo contrario, por ejemplo, en el IMSS entre 2019 y 2020, se triplicó el número de recetas no surtidas, pasando de 5 millones a 16 millones, subiendo un 2 por ciento durante el año pasado.

Mientras que, el número de quejas por no surtimiento aumentó un 48 por ciento en 2020. Además, hay un desabasto en la aplicación de vacunas de VPH, tétanos, pentavalente, entre otras.

“Más bien, esta acción de no reconocer públicamente la problemática, pues eso sí es ‘politiquería’ y nos preocupa porque al final se está vulnerando un derecho”, puntualizó.

Añadió que lo que se está demandando es que se tenga el tratamiento para todos los niños con cáncer, pero desde el colectivo se quiere que se reconozca el problema, que se garanticen tratamientos para las personas de diversas enfermedades, que se atiendan con urgencia y que se ponga en marcha una solución definitiva.

