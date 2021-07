Fundación cumple el deseo de una niña con cáncer; conoce la playa Miramar

A Yoselin de tan solo 5 años de edad, quien padece cáncer desde hace unos meses se le cumplió el sueño de conocer Playa Miramar; hubo baile, globos y toda una fiesta para la pequeña originaria de Monterrey, Nuevo León.

A la nena le detectaron cáncer denominado glioma de tronco encefálitico infantil y los doctores le dieron una esperanza de vida de 6 meses aproximadamente, lleva 5 meses.

Este tipo de cáncer genera la formación de células benignas o malignas en los tejidos del tronco encefálico.

A través de la fundación "Corazones Siempre Unidos", se logró cumplir el sueño de la niña de visitar Playa Miramar, vestida del personaje de Blanca Nieves se organizó una caravana para que disfrutara su estancia y en la que participaron varias personas de la región.

Los padres, Hilary Salazar Robles y Juan Miguel Chávez, comentaron que a los cinco años, Joselin pidió conocer el máximo paseo turístico de Tamaulipas, pero al ser una familia de escasos recursos, solicitaron el apoyo de la fundación para cumplirle el sueño.

"Fue muy rápido todo, hablaba, se sentaba y perdió todo en estos 5 meses, el cáncer se agarró de los nervios y me dicen que no hay operación, es lo que me dicen", señaló la madre de la niña, Hilary Salazar.